Meteo, da giovedì arriva il bel tempo: nel weekend ci sarà afa

10:52 - “Oggi, prima di abbandonare la nostra Penisola, la perturbazione numero 2 di agosto darà luogo a un po’ di instabilità locale al Sud. Poi da domani, grazie all’alta pressione- afferma il meteorologo Daniele Izzo- godremo di tempo in prevalenza bello per almeno 5-6 giorni, a parte un po’ di temporali sulle zone alpine e a tratti nell’estremo Nordovest favoriti dalle correnti fresche che continueranno a lambire le Alpi. Le temperature aumenteranno gradualmente: a partire da domenica caldo afoso in aumento al Centrosud con punte anche oltre i 35 gradi”.

PREVISIONE PER MERCOLEDI’

Oggi giornata di bel tempo e di sole al Nord, regioni centrali tirreniche, Umbria, Sardegna, Sicilia e dal pomeriggio splenderà un bel sole anche sulle regioni centrali adriatiche dove al mattino sarà ancora presente un po’ di nuvolosità. Giornata più variabile al Sud, fra sole e nuvole e con il rischio di isolati temporali o brevi acquazzoni in Puglia, Basilicata, Campania e Calabria. Temperature massime in crescita al Nord, in lieve calo al Sud e in Sardegna. Venti a tratti moderati di Maestrale al Centrosud e intorno alle Isole maggiori con i mari localmente mossi.



PREVISIONE PER GIOVEDI’

Giovedì cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso al Centrosud e sulle Isole, salvo locali addensamenti su Puglia, Appennino meridionale e Calabria, con qualche occasionale rovescio pomeridiano nel Salento meridionale e sui rilievi calabresi. Al Nord poche nubi sulla pianura padana centro-occidentale e lungo le coste dell’alto Adriatico. Nel pomeriggio isolati rovesci e temporali sulle Alpi, Prealpi, sull’Appennino ligure ed emiliano, con sconfinamenti sul Piemonte occidentale, dove potranno insistere anche in serata. Temperature senza notevoli variazioni. Moderato Maestrale su basso Adriatico, nordovest Sardegna e ovest Sicilia.



LA TENDENZA PER IL RESTO DELLA SETTIMANA

Nella giornata di venerdì un po’ di nuvole sparse e irregolari attraverseranno il Nord, alternate comunque ad ampie zone di sereno soprattutto verso le coste adriatiche. Tra pomeriggio e sera possibili locali rovesci o temporali su Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia nord-occidentale. Nel resto del Paese tempo per lo più soleggiato, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti pomeridiani su Appennino meridionale, Salento e Calabria. Temperature stazionarie o in lieve aumento al Centrosud, intorno ai 30 gradi con punte anche al di sopra.



Il fine settimana si conferma soleggiato e caldo in tutto il Centrosud e, in parte, anche in Emilia Romagna e sull’alto Adriatico. Il resto del Nord verrà toccato dalla coda di una perturbazione atlantica in transito sull’Europa centrale, che darà luogo a qualche temporale in più nella seconda parte di sabato su Alpi, Prealpi ed estremo Nordovest. Il tempo quindi in queste zone non sarà brutto, bensì un po’ più instabile. Temperature in aumento, specialmente al Centrosud, con aumento anche della sensazione di afa. L’inizio della prossima settimana vedrà temperature decisamente elevate al Sud e sulle Isole con punte addirittura fino a 37-38 gradi.