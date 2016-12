11 giugno 2014 Meteo, continua l'ondata di calore e afa Da sabato, con l’arrivo di correnti di aria più fresca di origine atlantica, il clima tornerà più gradevole nelle regioni del Centronord Tweet google 0 Invia ad un amico

12:52 - L'ondata di caldo e afa proseguirà fino a venerdì, con temperature massime fino a 33-36 gradi e tassi di umidità elevati, che porteranno le temperature percepite fino alla soglia dei 40 gradi. Il tempo resterà soleggiato ma non mancheranno dei temporali di calore nelle zone montuose. Da sabato, con l’arrivo di correnti di aria più fresca di origine atlantica, il clima tornerà più gradevole nelle regioni del Centronord.

Anche al Sud caldo in attenuazione entro lunedì, ma con sbalzi meno bruschi. Il forte contrasto termico tra queste correnti atlantiche e l'aria calda e umida presente sul nostro Paese darà luogo, a partire da sabato, a una forte instabilità, con lo sviluppo di numerosi temporali sabato al Nord e nell'interno del Centro, anche di forte intensità e accompagnati da grandine e forti raffiche di vento.



Le previsioni per mercoledì 11 giugno - Al mattino cielo sereno praticamente ovunque. Nel pomeriggio nubi in moderato aumento sui rilievi montuosi, con lo sviluppo di qualche temporale su Alpi Lombarde, in Trentino Alto Adige, sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo (fino al basso Lazio) e sui rilievi del Sud, della Sicilia e della Sardegna nord-occidentale; ancora bello e soleggiato altrove, a parte un po' di nuvolosità su Lazio, Campania e Calabria. Temperature senza grandi variazioni, ma con afa (cioè tassi di umidità) in lieve crescita e quindi disagio in aumento nelle zone di pianura del Nord e nelle valli del Centro.



Le previsioni per giovedì 12 giugno - Giovedì tempo soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio alcuni temporali di calore sul settore alpino e prealpino centro-orientale, nelle zone interne della Sardegna, nelle zone interne del basso Lazio e sull'Appennino meridionale. In serata non si escludono locali sconfinamenti verso la pianura veneta e friuliana. Temperature per lo più stazionarie: picchi di 34-35 gradi al Nord e sul versante tirrenico. Venti per lo più deboli.



Anche le temperature minime risultano particolarmente alte, e tali resteranno fino a venerdì, potranno superare in molte zone la soglia di 21-22 gradi (in particolare nelle grandi città del Nord che durante il giorno avranno accumulato calore), determinando un notevole disagio notturno per il caldo umido.



La tendenza per il fine settimana - Venerdì giornata ancora di bel tempo e di caldo, anche se aumenterà un po' l’instabilità al Nord dove si inizierà anche a perdere qualche grado, in particolare sul Triveneto. Nel pomeriggio qualche temporale in sconfinamento anche sulle zone pedemontane della Lombardia e delle Venezie, poi nella notte fase temporalesca in gran parte della Val Padana e dell'alto Adriatico.



La vera e propria svolta avverrà nel fine settimana, quando nuclei di aria più fresca in arrivo dal Nord Europa raggiungeranno l'Italia, portando rovesci o temporali sparsi al Centronord già da sabato con fenomeni che domenica diverranno più diffusi anche al Centro, soprattutto tra interno e settore adriatico. Il Sud rimarrà invece più ai margini di quest’aria instabile, con pochi fenomeni isolati.