Meteo: continua il bel tempo al Sud, ma al Nord restano ancora le nuvole

12:16 - Ci attende una settimana abbastanza tranquilla grazie alla presenza di un campo di alta pressione sull'Europa meridionale che garantirà sole e clima caldo soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Il settentrione resterà maggiormente esposto agli effetti delle perturbazioni in transito sull'Europa centrale, le quali si limiteranno a interessare soprattutto le Alpi e solo saltuariamente il resto del Nord. Da mercoledì tempo più stabile ovunque.

Le previsioni per lunedì 25 agosto - Nubi alternate a schiarite temporanee al Nord e in Alta Toscana, prevalenza di cielo sereno altrove, salvo dei temporanei annuvolamenti pomeridiani sui monti. Non sono previste precipitazioni significative, salvo degli isolati rovesci su alta Lombardia e Appennino centrale. Nella notte l'avvicinarsi di una perturbazione, la numero 9 di agosto, determinerà qualche pioggia al confine tra Valle d'Aosta, Ossola e ovest della Lombardia.



Temperature massime quasi ovunque in lieve calo, con valori di nuovo inferiori alla norma in molte zone del Centronord. I valori che stiamo registrando in questi giorni in molte città del Centronord, soprattutto del Nord sono valori tipici di fine settembre.



Le previsioni per martedì 26 agosto - Tempo ancora soleggiato in gran parte del Centrosud; prevarrà invece una nuvolosità irregolare al Nord e sull'Alta Toscana con qualche pioggia debole e isolata in giornata su Alpi e Levante Ligure. In serata qualche fenomeno anche a carattere di rovescio potrà interessare la Liguria centrale, la pianura lombarda, l'alto Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Temperature massime in rialzo su Emilia Romagna e Centrosud; venti meridionali anche moderati in Sardegna e soprattutto in Liguria dove il Libeccio sarà localmente forte.



Da metà settimana tempo più stabile ovunque - Mercoledì tempo generalmente soleggiato sin dal mattino al Nordovest, Lazio, Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Isole. Altrove cielo irregolarmente nuvoloso, a tratti con ampie schiarite. Nel pomeriggio locali e brevi rovesci su Prealpi venete e friulane, Dolomiti e Carnia. A fine giornata temporaneo aumento della nuvolosità un po' in tutto il Nord. Temperature in rialzo anche sensibile al Nord, in ulteriore lieve aumento al Centrosud. Al Sud e nelle Isole potremmo anche toccare i 33-34 gradi. Finalmente anche al Nord si tornerà su valori più consoni alla stagione, con punte fino a 28-29 gradi.



Da giovedì a sabato tempo stabile in tutta Italia e in prevalenza soleggiato; qualche annuvolamento potrà di tanto in tanto interessare le regioni settentrionali ma senza dare luogo a precipitazioni. Caldo quasi ovunque nella norma e clima estivo anche al Nord.