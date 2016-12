2 febbraio 2014 Meteo, continua a piovere su tutta l'Italia Un vortice di bassa pressione posizionato sui mari meridionali spingerà nubi e piogge al Sud, mentre una perturbazione atlantica porterà maltempo sul resto d'Italia Tweet google 0 Invia ad un amico

09:38 - Ancora molte piogge sull'Italia dove insisteranno due diverse perturbazioni. Un vortice di bassa pressione posizionato sui mari meridionali spingerà nubi e piogge al Sud, mentre una perturbazione atlantica porterà maltempo sul resto d'Italia con piogge che, nella seconda parte della giornata, torneranno ad essere diffuse e insistenti sulle regioni settentrionali. La neve invece cadrà solo sulle Alpi.

Le previsioni per domenica 2 febbraio - Domenica nuvole su tutta Italia. Al mattino piogge diffuse, da deboli a moderate, su quasi tutte le regioni a eccezione del Nordovest e della Toscana, con nevicate sulle Alpi oltre 900-1000 metri. Nel pomeriggio temporanea tregua delle piogge sul basso versante tirrenico, mentre riprenderà a piovere in Toscana e in gran parte di Nordest e nelle regioni centrali le piogge torneranno a intensificarsi; ancora neve sulle Alpi ma solo al di sopra di 900-1200 metri. Tra sera e notte fenomeni in estensione al Nordovest.



Forte Maestrale sulla Sardegna. Scirocco da moderato a forte su medio e basso Adriatico e alto Ionio. Temperature massime in calo in gran parte del Paese, in generale nella norma o leggermente al di sopra.



Resta elevato il rischio valanghe - Domenica avremo un rischio valanghe di grado 4 (forte) su Alpi Liguri, Alpi Marittime e Alpi centro-orientali. Prevalenza di grado 3 (marcato) sulle Alpi occidentali. Attenzione: grado 5 (molto forte) sui rilievi del Friuli Venezia Giulia.



Le previsioni per lunedì 3 febbraio - Lunedì molte nubi ovunque: piogge diffuse e insistenti al Nord e regioni meridionali peninsulari, a carattere più isolato e intermittente invece al Centro e nelle Isole, con acquazzoni a tratti intensi sulla Calabria ionica; neve sulle Alpi oltre 700-1000 metri, fino 500 metri in Carnia e nel Cuneese. Giornata ancora piuttosto ventosa su Adriatico, Ionio e Isole. Temperature minime in calo di 1-3 gradi, massime senza variazioni di rilievo.



Fine a metà febbraio varie fasi di maltempo - Secondo gli ultimi aggiornamenti anche il resto della prima settimana di febbraio sarà decisamente perturbato sul nostro Paese e vedrà il passaggio di alcune perturbazioni. Il tempo rimarrà pertanto instabile da Nord a Sud e con buona probabilità fino a metà febbraio saremo in compagnia di correnti perturbate atlantiche che porteranno varie fasi di maltempo accompagnato però da aria piuttosto mite.