17 settembre 2014 Meteo, colpo di coda dell'estate su Sud e Isole e forte instabilità al Nord Rischio di forti rovesci al Nord a partire da giovedì, nel weekend apice del caldo africano al Sud e nelle Isole Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:41 - L’indebolimento dell’alta pressione consentirà alle correnti atlantiche di attraversare gran parte della nostra Penisola, favorendo un aumento della nuvolosità soprattutto al Centronord e il rischio di forti rovesci al Nordovest. Nei prossimi giorni tempo instabile soprattutto al Nord, mentre l’espansione dell’Anticiclone Nordafricano porterà un colpo di coda dell’estate al Sud, in Sicilia e Sardegna, con punte fino a 35-36 gradi.

Le previsioni per mercoledì 17 settembre - Al mattino cielo nuvoloso al Nordovest, Toscana e Sardegna, con isolati scrosci di pioggia su Piemonte e Alta Lombardia. Si assisterà a fenomeni di nuvolosità anche su Alpi Orientali, Umbria e Sicilia, ma alternate a sprazzi di cielo sereno e senza piogge, bello altrove. Nel pomeriggio nuvoloso o molto nuvoloso su Alpi, Nordovest, Calabria e Isole Maggiori, con piovaschi su Valle d’Aosta, Piemonte, Alta Lombardia, Trentino, Alto Adige, Sicilia Orientale e Nord della Sardegna. Temperature massime con poche variazioni, in generale comprese tra 22 e 27 gradi al Centronord, tra 25 e 30 gradi al Sud e Isole.



Le previsioni per giovedì 18 settembre - Giovedì l’anticiclone Nordafricano tenderà a espandersi, proteggendo soprattutto il Sud e la Sicilia e convogliando su quelle zone una massa d’aria molto calda, di origine sahariana. Arriverà dunque anche molta sabbia e le temperature inizieranno a salire arrivando a valori oltre le medie stagionali. Tra le città più calde segnaliamo Bari e Catanzaro con 31°C previsti sabato, 33°C a Cagliari e 34°C a Trapani e 35°C a Catania e Palermo. Anche le temperature minime saranno in aumento, così come il disagio notturno dovuto al caldo.



Al mattino avremo nuvole passeggere in molte zone del Paese e piogge tra Liguria e Piemonte. Qualche goccia anche in Toscana, nelle prime ore del giorno. Nel pomeriggio fenomeni più intermittenti e isolati su Piemonte, Liguria e Appennino settentrionale. Le zone meno interessate dai passaggi nuvolosi saranno il Sud e il medio e basso Adriatico. Temperature in aumento al Sud e sulle Isole, con temperature estive e caldo fuori stagione in soprattutto in Sardegna.



Le previsioni per venerdì 19 settembre - Al mattino un impulso atlantico piuttosto instabile proveniente dalla Francia raggiungerà parte del Nord a iniziare dai settori occidentali. Il rischio è che si possano verificare temporali auto-rigeneranti sulla Liguria centrale e orientale, con piogge in estensione a “ventaglio” anche nel basso Piemonte e nell'Emilia occidentale. Potrebbero quindi verificarsi fenomeni di forte intensità, anche a causa dei venti di Scirocco e dell’effetto Stau, termine tedesco che significa “ristagno”. Le precipitazioni potrebbero insistere sui versanti sopravento dei rilievi Appenninici, pareti contro le quali lo Scirocco andrà ad impattare, liberando molta umidità che aumenterà l’abbondanza delle precipitazioni.



Il caldo sarà in sensibile aumento grazie allo Scirocco, soprattutto tra la Sicilia e la Sardegna con picchi di 35- 36°C. Il fine settimana sarà più tranquillo, anche se non mancheranno nuvole, a tratti compatte, al Nord e Toscana, con qualche pioggia localizzata sui rilievi. Nuvolosità irregolare nel resto dell’Italia, con alternanza tra momenti soleggiati e passaggi nuvolosi. Al Sud e sulle Isole apice del caldo africano, con temperature in ulteriore aumento e picchi anche oltre i 35°C.