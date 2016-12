11 aprile 2014 Meteo, clima mite ma instabile Nel corso del fine settimana, tra la fine di sabato e domenica, la coda di una perturbazione nord-atlantica in transito nell'Europa orientale, toccherà le regioni del Centrosud portando un ulteriore accentuazione dell’instabilità Tweet google 0 Invia ad un amico

10:43 - "Rispetto a ieri – afferma il meteorologo Giovanni Dipierro - la giornata odierna sarà caratterizzata da qualche nuvola in più, specie sul versante adriatico e da un moderato aumento dell'instabilità che favorirà la formazione delle nuvole con isolati rovesci o temporali soprattutto sulle zone montuose del Centrosud. Nel corso del fine settimana, tra la fine di sabato e domenica, la coda di una perturbazione nord-atlantica in transito nell'Europa orientale, toccherà le regioni del Centrosud portando un ulteriore accentuazione dell’instabilità. Dal punto di vista climatico in questa ultima parte della settimana non avremo variazioni con temperature sempre molto miti e al di sopra della norma".

PREVISIONI PER OGGI

Al mattino un po' di nuvole su Triveneto e regioni adriatiche, con qualche piovasco su Gargano e Basilicata orientale; locali addensamenti di nubi basse in Liguria e Toscana, in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Nel pomeriggio tendenza a una maggiore nuvolosità, in particolare nelle zone montuose, con isolati rovesci lungo l'Appennino più probabili tra basso Lazio, Molise, Campania e Basilicata.



LE TEMPERATURE DI OGGI. ATTENZIONE ALL’ESCURSIONE TERMICA

Temperature stazionarie o in leggero calo, comunque sempre al di sopra delle medie stagionali. Le città più calde oggi: Aosta con 23 gradi, Bolzano, Trento, Firenze, Catania con 22 gradi, Brescia, Milano, Piacenza, Perugia, Palermo, Cagliari con 21 gradi e Bergamo, Cuneo, Novara, Torino, Bologna, Verona, Grosseto, Roma, Viterbo, Lamezia, Reggio Calabria, Messina, Trapani, Sassari con 20 gradi. 19 gradi sono previsti per Pisa, Rieti, Napoli, Alghero, Olbia, 18 gradi per Imperia, Rimini, L'Aquila, Pescara, Crotone, 17 gradi per Imperia, Treviso, Trieste, Venezia, Ancona, Catanzaro, Taranto, 16 gradi per Udine, Bari, Brindisi, Lecce e 13 gradi per Campobasso.



Rispetto alle temperature minime ci sono differenze anche di 15-18 gradi. Ad esempio Aosta che vedrà 23 gradi, stamattina ne registrava 5, Bolzano e Trento che raggiungeranno 22 gradi, stamattina ne avevano 6, Roma passerà da 7 a 20 gradi. Venti localmente moderati sull’Adriatico e sullo Ionio.



PREVISIONI PER DOMANI

Sabato nuvole sempre molto irregolari su gran parte d'Italia, quindi in generale alternate a momenti di sole. Nel pomeriggio isolati rovesci o temporali su Alpi orientali, Appennino e monti della Sardegna. Alla fine del giorno qualche locale pioggia potrà coinvolgere il Medio Adriatico. Temperature massime in lieve crescita nel versante adriatico e al Sud.



PREVISIONI PER DOMENICA

Nel corso della giornata l'instabilità tenderà ad accentuarsi in molte zone del Centrosud: in particolare la probabilità di rovesci e temporali sarà maggiore tra le regioni del medio e basso versante adriatico, il basso Lazio, la Campania, la Basilicata e l'alta Calabria. Locali e brevi piovaschi non esclusi anche sulle Alpi orientali, zone interne e montuose di Sicilia e Sardegna. Le zone dove sarà più probabile vedere un po' di sole saranno le coste tirreniche al mattino e le regioni di Nordovest dal pomeriggio. In serata generale esaurimento dei fenomeni e nella notte tendenza a un netto miglioramento.



Il clima sarà sempre mite con temperature sopra la norma anche di 2-4 gradi con valori intorno ai 20 gradi con punte di 22- 23°C.



TENDENZA PROSSIMA SETTIMANA

Lunedì tempo buono quasi dappertutto con temperature in ulteriore aumento e picchi di 24- 25°C . Martedì e mercoledì tempo ancora buono anche se con qualche nuvola in più soprattutto nelle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi. Un peggioramento del tempo potrebbe arrivare nella seconda parte della settimana ma è una tendenza da verificare perché i vari modelli risultano ancora molto incerti e propongono diverse soluzioni. Ad oggi rimangono aperti possibili scenari anche se c’è qualche possibilità in più che il tempo sia instabile.