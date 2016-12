10 agosto 2014 Meteo, caldo e afa al Centrosud e Isole

Il tempo resta più instabile al Nord Almeno fino a Ferragosto, l'alta pressione dell'Anticiclone Nord-Africano garantirà tempo bello e stabile al Centrosud e Isole

15:49 - Almeno fino a Ferragosto, l'alta pressione dell'Anticiclone Nord-Africano garantirà tempo bello e stabile al Centrosud e Isole. Nel complesso buono anche al Nord dove però a tratti si vedrà qualche nuvola e qualche temporale in più a causa delle perturbazioni atlantiche che continueranno a lambire l'arco alpino. Da lunedì temperature e afa giorno dopo giorno aumenteranno al Centrosud e Isole.

Le previsioni per domenica 10 agosto - Al mattino cielo sereno al Centrosud, Isole, Emilia e Romagna; alternanza tra sole e nuvole nel resto del Nord, con qualche piovasco sulle Alpi Centrali. Nel pomeriggio tempo variabile su regioni alpine ed estremo Nordovest con rovesci e temporali che interesseranno in forma isolata le Alpi; prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso invece sul resto d'Italia. In serata temporali tra alto Piemonte e alta Lombardia.



Temperature massime quasi ovunque in crescita, in generale comprese tra 28 e 33 gradi ma con punte vicine ai 35 gradi al Centrosud, fino a 36-37 sulla Sardegna occidentale.



Le previsioni per lunedì 11 agosto - Lunedì prevarrà ancora il sole su alto Adriatico, Val Padana centrale, Emilia, Levante ligure e in tutto il Centrosud. Nubi sempre irregolari e variabili nel resto del Nord con locali e brevi rovesci o temporali, per lo più pomeridiani, sulle Alpi centro-orientali. Temperature in ulteriore lieve aumento, fino a 32-33 gradi al Nordest, 34-36 su settore peninsulare e Isole. Venti moderati di Scirocco su est Ligure, alto Tirreno e Sardegna orientale.



La tendenza per la prossima settimana - Nei giorni successivi a lunedì la situazione rimarrà invariata: nubi quasi del tutto assenti al Centrosud. Tra martedì e mercoledì una perturbazione atlantica si avvicinerà nuovamente al Nord Italia, provocando annuvolamenti estesi sui settori alpini, prealpini e di Nordovest. Piogge anche di forte intensità potranno interessare Alpi e Prealpi, specialmente a partire da martedì sera: qualche fenomeno potrebbe sconfinare anche sulla pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto.



Si conferma nella prima parte della prossima settimana una vera e propria intensa ondata di caldo al Centrosud e sulle Isole: nelle regioni meridionali e nelle Isole toccheremo punte addirittura fino a sfiorare i 40 gradi. I maggiori picchi sono previsti tra lunedì e martedì. Questa ondata di calore inizierà ad attenuarsi a partire da giovedì al Centro e nell'ultima parte della settimana anche al Sud.



A Ferragosto tempo prevalentemente soleggiato in tutta Italia, con temperature gradevoli al Centronord e caldo in attenuazione al Sud. Qualche locale episodio di instabilità, soprattutto in montagna, potrebbe interessare Lombardia e Nordest.