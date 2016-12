Meteo: caldo al Sud, variabile al Nord

10:26 - "Nel fine settimana tempo estivo al Centrosud occupato dall’Anticiclone Nordafricano, più variabile invece al Nord, ancora lambito da fresche correnti atlantiche che - spiega il meteorologo Flavio Galbiati - favoriranno la formazione di alcuni temporali sulle zone alpine, con possibili sconfinamenti domenica anche sull’alta pianura di Piemonte e Lombardia".

"Il Centrosud in questi giorni è alle prese con un’ondata di caldo africano con un picco oggi al Sud e in Sicilia, dove localmente le temperature si spingeranno anche oltre i 35 gradi. A inizio settimana peggiora al Nord per l’arrivo di una nuova perturbazione".



PREVISIONE PER OGGI (SABATO)



Oggi sole ancora protagonista al Centrosud con pochi annuvolamenti tra l’alta Toscana e l’Appennino centrale. In prevalenza soleggiato, specie dal pomeriggio, sulla pianura padana e in Liguria. Addensamenti su Alpi, Prealpi e Friuli con occasionali e brevi rovesci o temporali pomeridiani sulle zone alpine e sull’Appennino settentrionale. Massime in rialzo al Nordovest, in calo sul medio Tirreno e in Sardegna: ancora caldo intenso al Sud con picchi sopra ai 35 gradi in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale per effetto di venti meridionali anche moderati.



PREVISIONE PER DOMANI (DOMENICA)



Domenica tempo soleggiato sull’alto Adriatico, in Emilia e in gran parte del Centrosud, nubi irregolari su alta Toscana e resto del Nord con locali rovesci o temporali, a partire dal pomeriggio, sulle Alpi centro-occidentali, in probabile sconfinamento verso la pianura tra Piemonte e Lombardia. Temperature massime stabili o in lieve aumento al Nordest, sul medio Tirreno e sulla Sardegna occidentale, in calo su Puglia, Calabria e Sicilia con le punte più elevate sotto i 35 gradi. Giornata piuttosto afosa al Nord. Venti deboli salvo residui rinforzi di Maestrale nel Salento.



LA TENDENZA PER LA PROSSIMA SETTIMANA



A inizio settimana sembra configurarsi l’arrivo di una perturbazione che tra lunedì e martedì coinvolgerà il Nord, specialmente Piemonte, Alpi e Prealpi. Aumenterà la nuvolosità anche al Centrosud e in Sardegna, ma con poche piogge di rilievo. Ancora caldo intenso al Sud e nelle Isole. Caldo un po’ meno intenso ma afoso al Centronord. Si profila una maggior stabilità da Nord a Sud tra mercoledì e giovedì, salvo residua instabilità mercoledì su Lombardia orientale e Nordest: maggiori dettagli verranno diffusi nei prossimi aggiornamenti.



NOTIZIE DAL MONDO: IL TIFONE NEOGURI, ATTUALMENTE POSIZIONATO AL LARGO DELLE FILIPPINE, SI MUOVE INTENSIFICANDOSI VERSO TAIWAN



Mentre il New England ha subito in queste ultime ore gli effetti dell’uragano Arthur con numerosi allagamenti, l’attenzione si sposta verso l’Oceano Pacifico. Al largo delle Filippine infatti un nuovo tifone, chiamato Neoguri, si muove verso Nordovest a circa 25 km/h con venti fino a 140 km/h e raffiche fino a toccare 200 km/h. Neoguri, che va intensificandosi, si sta attualmente dirigendo verso Taiwan.