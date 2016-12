Meteo, breve anteprima dell'estate Venerdì arrivano piogge e temporali

10:23 - Tra mercoledì e giovedì un'alta pressione in espansione dal Nord Africa favorirà tempo più stabile e un progressivo aumento delle temperature, che in molte regioni raggiungeranno valori estivi, in particolare al Centrosud. Ma questa anteprima dell'estate avrà breve durata: giovedì il Nordovest infatti sarà raggiunto da una perturbazione che venerdì riporterà l'instabilità con temporali in molte zone del Centronord e in Sardegna.

Martedì - Nel pomeriggio bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso in Emilia Romagna, in Triveneto e in gran parte del Centrosud e delle Isole; un po' più di nubi sui rilievi del Nordest, in Toscana e lungo l’Appennino. Nubi irregolari un po' più insistenti al Nordovest, con piogge occasionali sulle Alpi piemontesi; parziali schiarite nel pomeriggio sulla pianura lombarda. Temperature in aumento su zone interne e settore tirrenico del Centro, al Sud e nelle Isole, con valori massimi in generale compresi tra 20 e 25 gradi. Venti moderati di Scirocco nei Canali di Sicilia e Sardegna.



Mercoledì - Tempo prevalentemente soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso. Annuvolamenti più significativi all'estremo Nordovest, su Dolomiti, alto Veneto e Friuli e qualche locale addensamento lungo l’Appennino. Nel pomeriggio e sera locali temporali in sviluppo attorno alle Alpi piemontesi. Temperature in ulteriore aumento, con punte diffusamente intorno ai 25 gradi da Nord a Sud e picchi di 30 gradi in Sardegna, complici i moderati venti di Scirocco.



Indice UV, valori elevati come in piena estate - In queste giornate di tempo bello, l'inclinazione dei raggi solari sarà la stessa che ritroviamo alla fine di luglio con un indice UV elevato, compreso tra 7 e 9 nelle zone soleggiate; consigliamo di usare le protezioni adeguate in caso di esposizione prolungata al sole.



Giovedì - Tempo ancora buono con cielo sereno o poco nuvoloso al Nordest, al Centrosud peninsulare e in Sicilia. Cielo invece irregolarmente nuvoloso al Nordovest, sull'alta Toscana e in Sardegna con tendenza a rovesci e temporali nel corso della giornata su Valle d’Aosta, Piemonte e alta Lombardia, in scivolamento tra sera e notte anche verso le pianure tra Lombardia ed Emilia occidentale e, nella notte, sulla Sardegna. Questi temporali potranno essere localmente anche forti e accompagnati da grandine. Temperature in ulteriore aumento al Nordest e al Centrosud: sarà una giornata molto calda con temperature massime fino a 25 gradi al Nordovest, comprese tra 25 e 30 gradi nel resto del Paese con qualche punta poco sopra i 30 gradi nelle zone interne del Centrosud e nelle Isole.



Venerdì - Una perturbazione interesserà anche il Nordest e, nella seconda parte della giornata, anche il Centro con qualche rovescio o temporale. Venerdì toccheremo l’apice del caldo al Sud, con punte anche sopra i 30 gradi. Tra la fine di venerdì e le prime ore di sabato verrà coinvolto anche il Sud con possibilità di qualche rovescio o temporale. Nella mattinata di sabato precipitazioni residue all'estremo Nordest. Tendenza poi nel corso del giorno a un generale miglioramento. Domenica inizialmente tempo buono, ma con possibile, nuovo peggioramento a cominciare dalle regioni meridionali: peggioramento che poi, tra sera e notte, raggiungerà anche il Centro.