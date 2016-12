Meteo, bel tempo solo da giovedì: lunedì arriva la nuova perturbazione

10:41 - Domenica variabile e a tratti instabile nelle regioni del Centronord, più soleggiata e calda all'estremo Sud e nelle Isole maggiori. Lunedì bel tempo in tutta Italia in attesa di una nuova perturbazione atlantica che porterà piogge irregolari martedì al Nord e sull'Appennino centrale e poi mercoledì su parte del Nordest e del Centrosud. Da giovedì l'alta pressione finalmente si rafforzerà sull'Italia e fino al weekend garantirà giornate estive.

Le previsioni per domenica - Sereno o poco nuvoloso in Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia meridionale. Cielo irregolarmente nuvoloso nel resto d'Italia e con un tempo a tratti instabile: le nubi saranno accompagnate da rovesci e temporali che nel corso del giorno a intermittenza interesseranno un po' tutte le regioni settentrionali, la Toscana, l'Umbria, le Marche e al mattino anche Lazio, Abruzzo, Molise e Nord della Puglia. Temperature massime in ulteriore aumento al Sud e Isole, con punte vicine ai 35 gradi in Sicilia e Calabria, in lieve calo invece al Centronord. Venti moderati di Scirocco nel Canale di Sicilia.



Le criticità - Oggi temporali localmente forti saranno possibili su Levante ligure, alta Toscana, Lombardia, Venezie, Emilia Romagna, nord delle Marche. Per quanto riguarda il Trevigiano, colpito ieri sera dal locale nubifragio che ha purtroppo causato vittime, oggi si prevede una mattinata tranquilla, seguita da un pomeriggio decisamente più instabile: non si escludono quindi, così come nel resto del Triveneto, ulteriori possibili piogge o temporali.



Le previsioni per lunedì - Tempo generalmente soleggiato al Centrosud e sulla pianura padana. Temporanei annuvolamenti mattutini su Liguria, alta Toscana e Venezie. Nel pomeriggio qualche annuvolamento in più sulle Alpi, con isolati rovesci pomeridiani sui rilievi orientali in locale estensione tra sera e notte alle pianure adiacenti dell'alto Veneto e del Friuli. Temperature massime in lieve rialzo al Centronord e in Sardegna, in lieve calo sul basso Tirreno. Venti generalmente deboli.



La tendenza - Si confermano ottime notizie per la prossima settimana. Godremo infatti di cinque giorni di sole su sette! In particolare, lunedì tempo bello. Poi un po' di instabilità: fino a mercoledì, infatti, non è atteso l'instaurarsi di una vera e propria alta pressione efficace. Scorreranno dunque correnti occidentali a tratti umide e instabili, con effetti concentrati localmente martedì al Nord e mercoledì anche su parte della Penisola. Nella seconda parte della settimana, invece, pressione in rialzo, con una fase di tempo finalmente più stabile per la maggior parte del nostro Paese. Assisteremo quindi anche a un innalzamento delle temperature con clima caldo: temperature massime in generale comprese tra 29 e 33 gradi.