9 maggio 2014 Meteo, bel tempo fino a sabato poi domenica nubi al Nord e pioggia sulle Alpi Fino a sabato sole e temperature in aumento con picchi di 27° C. Domenica solo qualche nube in più al Nord con temporali sulle Alpi. Probabile peggioramento a inizio settimana

16:26 - Oggi e sabato condizioni di tempo bello e stabile grazie alla protezione dell'Anticiclone delle Azzorre che si allunga dall'Atlantico con un contributo tropicale. Le temperature saranno in sensibile in aumento, con picchi, tra sabato e domenica, superiori ai 25° C. La coda di una perturbazione sfiorerà oggi le Alpi centro-orientali. Domenica qualche nube al Nord con il rischio di temporali su Alpi e Prealpi. Bel tempo al Centro-Sud, con qualche velatura.

OGGI (VENERDI') SOLE E CALDO IN AUMENTO - Tempo in prevalenza bello sull'Italia con cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque. Nuvoloso soltanto su Alpi e Prealpi orientali, con qualche pioggia o breve rovescio nel corso del pomeriggio. Nubi in moderato aumento nel pomeriggio anche nel resto dell’arco alpino. Venti deboli, con rinforzi di Maestrale tra basso Adriatico e Ionio.



TEMPERATURE IN AUMENTO. CRESCE L’INDICE UV - Oggi temperature in aumento ovunque, con valori massimi tra 20 e 27 gradi. Previsti 23° C a Torino, Trieste e Udine, 24° C a Roma, Treviso, Taranto Cagliari e Catania, 25° C a Bergamo, Milano, Piacenza e Verona, 26° C a Firenze e 27° C a Bolzano. In questo periodo l’inclinazione dei raggi solari è la stessa che ritroviamo a inizio agosto con un indice UV elevato; consigliamo dunque di usare protezioni solari adeguate in caso di prolungata esposizione al sole.



SABATO ANCORA SOLE E PICCHI DI 27° C. DOMENICA NUBI IN AUMENTO AL NORD E TEMPORALI SULLE ALPI. A INIZIO SETTIMANA PROBABILE PEGGIORAMENTO - Sabato vivremo una situazione semi-estiva. Il tempo sarà ancora nel complesso buono e caratterizzato da cieli sereni specialmente al Centro-Sud. Possibili annuvolamenti nelle ore più calde del giorno lungo la dorsale appenninica. Al Nord qualche nube più significativa (in prevalenza velature) con instabilità sulle zone di montagna dove saranno possibili brevi rovesci intermittenti. Temperature in ulteriore lieve aumento con picchi di 27° C. Venti deboli, salvo locali rinforzi di Maestrale su Mare di Sardegna e Canali delle Isole.



Domenica il tempo sarà prevalentemente soleggiato e caldo su gran parte del Centro-Sud e delle Isole, mentre avremo più nubi al Nord e alta Toscana. In particolare le nubi saranno più dense in Liguria, con qualche debole pioggia al mattino sul Levante ligure, e sulle zone alpine e Prealpine. Sul Piemonte e in generale sulla Pianura Padana si verificheranno anche schiarite e la nuvolosità sarà più frammentata. In giornata qualche pioggia anche sulle Alpi centrali e orientali. In serata arriverà la parte più attiva della perturbazione che porterà qualche rovescio sulle Alpi centro-orientali e sul Friuli. Venti: Libeccio in intensificazione sul Mar ligure.



Nella prima parte della settimana, e in particolare tra la notte di lunedì e mercoledì, dell’aria più fresca in discesa dal nord Europa porterà una fase di tempo piuttosto instabile, con il rischio di temporali, dapprima sul Nord-Est e regioni centrali e poi anche al Sud con un generale rinforzo dei venti e un probabile calo, piuttosto sensibile, delle temperature.