Meteo, bel tempo fino a mercoledì

10:17 - La presenza dell'alta pressione garantirà fino a mercoledì una prevalenza di tempo bello e soleggiato con temperature decisamente miti. L'alta pressione comincerà a indebolirsi giovedì quando arriverà la perturbazione numero 1 di aprile: giungeranno le nuvole con le prime piogge nell'estremo Nordovest e in Sardegna e poi nella giornata di venerdì, anche nel Centro e in parte del Sud lambendo appena il Nordest.

Le previsioni per domenica 30 marzo - Tempo bello, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso; appena qualche nuvola innocua, per lo più sotto forma di velature, su Nordovest, settore tirrenico, Calabria e soprattutto Isole. Temperature quasi ovunque in ulteriore lieve aumento: massime al di sopra della norma, tipiche di aprile-maggio e quasi dappertutto comprese fra 17 e 21 gradi, ma con qualche punta anche di 22-23 gradi. Ventoso nelle Isole per venti di Scirocco.



Le previsioni per lunedì 31 marzo - Lunedì al mattino cielo nuvoloso su Sicilia e Sardegna, senza piogge di rilievo; cielo in prevalenza poco nuvoloso altrove. In giornata qualche annuvolamento anche sull'Appennino centro meridionale. Tra sera e notte nubi in diradamento sulle Isole, in aumento sulla Liguria. Venti deboli. Temperature senza grandi variazioni.



La tendenza per la prossima settimana - L'alta pressione proteggerà l'Italia per tutta la prima parte della prossima settimana. In particolare, martedì avremo una situazione del tutto simile a quella di lunedì, con prevalenza di tempo bello e stabile: soltanto in Liguria registreremo una maggiore nuvolosità.



Da mercoledì la tendenza vede un graduale aumento della nuvolosità anche nel resto del Nord e in Toscana. A partire da giovedì inoltre dovrebbe arrivare una nuova perturbazione atlantica, la prima del mese di Aprile, che porterà un primo peggioramento con piogge a iniziare da parte del Nordovest e Sardegna. La stessa perturbazione richiamerà poi caldi venti di Scirocco su tutto il Centrosud e Isole, con un sensibile aumento delle temperature in quelle zone. Venerdì il peggioramento potrebbe estendersi anche al Centro e parte del Sud lambendo più marginalmente il Nordest: temperature in calo al Centrosud.