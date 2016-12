26 aprile 2014 Meteo, bel tempo al Nord e nubi al Sud Domenica però arriverà un’altra perturbazione, la numero 8 del mese con piogge che già da inizio giornata bagneranno il Nord e la Sardegna per poi estendersi nel pomeriggio anche a gran parte del Centrosud tranne le regioni ioniche Tweet google 0 Invia ad un amico

10:29 - La perturbazione numero 7 di aprile porterà nubi e piogge sparse su gran parte del Centrosud, mentre al Nord il tempo rimarrà tutto sommato discreto, con temporali pomeridiani confinati più che altro sui rilievi. Domenica però arriverà un’altra perturbazione, la numero 8 del mese con piogge che già da inizio giornata bagneranno il Nord e la Sardegna per poi estendersi nel pomeriggio anche a gran parte del Centrosud tranne le regioni ioniche.

Le previsioni per sabato 26 aprile - Giornata nel complesso ben soleggiata al Nordovest, decisamente più instabile nel resto d'Italia specie al Centrosud dove insisteranno molte nuvole con piogge e temporali soprattutto nelle zone interne e sul versante tirrenico.



Tra Lombardia e Nordest l'instabilità aumenterà nel pomeriggio con numerosi temporali in sviluppo sui rilievi ma in parziale sconfinamento sulle pianure. I fenomeni dovrebbero risparmiare le coste del medio-alto Adriatico. Temperature massime in calo al Centrosud, per lo più stazionarie al Nord con clima decisamente mite. Ventoso al Sud e Isole.



Le previsioni per domenica 27 aprile - Domenica la nuova perturbazione, dopo le avvisaglie di sabato sera al Nordovest, colpirà Nord, Toscana e Sardegna già nelle prime ore del mattino con piogge e rovesci a tratti intensi. Neve sulle Alpi occidentali fino a 1100-1500 metri. In giornata verrà coinvolto anche il resto del Centro e, gradualmente, le regioni meridionali, dove in serata i fenomeni si faranno localmente più intensi. Andrà meglio sulle zone ioniche.



Gli accumuli di pioggia potranno localmente superare i 50 mm in alcune zone del Nord, determinando possibili criticità. Aumenterà anche l'intensità dei venti sopratutto nelle zone di Ponente. Temperature in calo al Nord, su Toscana e Sardegna, in aumento su medio Adriatico, al Sud e in Sicilia.



Nel corso di questo fine settimana, a causa del passaggio di due diverse perturbazioni, le temperature massime subiranno un calo generale anche di 5-8 gradi. La diminuzione sarà più sensibile nella giornata di oggi al Centrosud e in quella di domani al Nord.



La tendenza per la prossima settimana - Lunedì la perturbazione n. 8 di aprile determinerà tempo spiccatamente instabile sulle regioni peninsulari con rovesci e temporali più frequenti nelle zone interne e sul settore tirrenico. Piogge o rovesci sparsi anche in gran parte del Nordovest e tra Emilia e Venezie. Temperature in calo al Nordest e al Centrosud. Venti occidentali da moderati a forti sul Sud e Isole.



Martedì ultimi strascichi della coda della perturbazione all'estremo Sud con alcuni rovesci in particolare tra Calabria e alto Ionio, tempo migliore e parzialmente soleggiato al Centronord con pochi e brevi rovesci solo in montagna.



Nei giorni successivi tempo nel complesso da discreto a buono al Centrosud con tendenza anche a un aumento delle temperature. Rischio più alto di fasi instabili al Nord.