Meteo, assaggio di primavera al Sud

12:18 - Nel fine settimana il Nord Italia sarà attraversato da una nuova perturbazione atlantica che sabato porterà pochi e deboli fenomeni al Nordovest, mentre domenica le piogge si estenderanno al Triveneto con neve sulle Alpi oltre i 1400-1500 metri. Domenica a fine giornata piogge in intensificazione su Triveneto e Liguria di Levante. Bel tempo al contrario al Centrosud, dove le teperature toccheranno valori tipicamente primaverili.

Nei primi giorni della prossima settimana situazione tranquilla, fra sole e nuvole al Centronord e cieli sereni al Sud dove le temperature restano molto alte per il periodo.



Le previsioni per sabato 15 febbraio - Sabato nubi in rapido aumento in gran parte del Nord e in Toscana, con ampie zone soleggiate che però resisteranno in Romagna e Trentino Alto Adige; nubi associate a qualche pioggia in Liguria, Piemonte orientale e Lombardia; sui rilievi lombardi deboli nevicate oltre i 1000 metri. Nel resto del Centrosud tempo bello con cieli sereni o al più poco nuvolosi. poche nuvole innocue nel resto d’Italia. Temperature massime in leggero calo al Nord, in crescita invece al Centrosud con punte di 18-19 gradi nelle Isole. Venti deboli.



Le previsioni per domenica 16 febbraio - Domenica molte nubi e piogge sparse al Nord, eccetto in Romagna ed Emilia centro-orientale dove la giornata sarà abbastanza soleggiata; sulle Alpi nevicate oltre i 1400-1500 metri. Al Centrosud, fatta eccezione per la Toscana dove il cielo sarà a tratti nuvoloso e con qualche pioggia nella parte alta della regione, la giornata sarà soleggiata e molto mite con temperature pomeridiane vicine ai 20 gradi, addirittura oltre nelle regioni meridionali.



La tendenza per la prossima settimana - L'inizio della settimana vedrà un veloce miglioramento del tempo al Nord, con l'assenza di piogge ma un cielo piuttosto nuvoloso. Al Centrosud proseguirà l'anticipo di Primavera, con valori tipici di fine Aprile. Lunedì mattina ancora piogge tra Lombardia orientale e Nordest e tra Liguria e nord della Toscana, con neve Alpi tra i 1000-1400 metri. Le piogge si esauriranno velocemente nel corso della mattinata ma il cielo resterà piuttosto nuvoloso. Schiarite invece sulla Toscana e, nel resto d'Italia, il tempo resterà bello e soleggiato. Le temperature resteranno invariate e ancora fortemente anomale al Centrosud dove avremo anche 5-8 gradi in più della media. Martedì continua l’anticipo di Primavera al Centrosud con temperature oltre la media soprattutto sulle Isole a causa dei venti di Scirocco in intensificazione.