Meteo, arriva il bel tempo

12:18 - L’ultima perturbazione che ha raggiunto in Italia ci ha lasciato in eredità un vortice di bassa pressione che lentamente si trasferirà dal Centro verso il Sud accompagnato da condizioni di instabilità e da aria piuttosto fresca per il periodo. Domani invece le piogge insisteranno più che altro sul Medio Adriatico e al Sud mentre al Nord tornerà a splendere il sole.

L’inizio della prossima settimana sarà bello e molto mite, con temperature anche oltre 20 gradi in tutta Italia.



PREVISIONI OGGI



Oggi nuvoloso o molto nuvoloso un po’ su tutta l’Italia con schiarite soprattutto all’estremo Nordovest; possibilità di piogge o rovesci su tutte le regioni che saranno più insistenti su Marche, Abruzzo e regioni meridionali. Nel pomeriggio qualche temporale isolato potrà formarsi al Nord, in particolare in sviluppo tra Veneto e Lombardia orientale. Temperature massime in rialzo al Nord, stazionarie o in leggero calo altrove. Di seguito qualche valore previsto per oggi: 11 gradi per Campobasso, 14 gradi per Perugia, Rieti, L’Aquila, 15 gradi per Potenza, 16 gradi per Rimini, Ancona, Viterbo, 17 gradi per Cuneo, Napoli, Sassari, 18 gradi per Trento, Grosseto, Pescara, Roma, Brindisi, Catanzaro, Crotone, Lecce, Palermo, Trapani, Alghero, Olbia, 19 gradi per Bologna, Firenze, Bari, Lamezia, Reggio Calabria, Taranto, Catania, Messina, Cagliari, 20 gradi per Aosta, Imperia, Treviso, Venezia, Pisa, 21 gradi per Torino, Bolzano, Trieste, Udine, 22 gradi per Bergamo, Genova, Novara, Piacenza, Verona, 23 gradi per Brescia e Milano. Ventoso soprattutto sulle Isole e sullo Ionio; venti di Föhn nelle vallate alpine.



DOMENICA SOLE AL NORD E PARTE DEL CENTRO. RESIDUA INSTABILITA’ AL SUD.



Il vortice ciclonico generato dalla perturbazione si sposterà verso sud nella giornata di domani, posizionandosi intorno al basso Adriatico. Al Nord la giornata sarà all’insegna del sole e del cielo limpido anche grazie ai venti di Föhn. Addensamenti nuvolosi resisteranno al Sud, in Sicilia e sul Medio e Basso Adriatico; nuvole a tratti anche su Lazio e Umbria. Piogge sulla fascia del Medio Adriatico soprattutto in mattinata con neve sull’Appennino centrale sopra i 1400-1500 metri; al Sud piogge o rovesci insisteranno soprattutto su Calabria e Puglia accompagnati anche da qualche temporale. Possibili rovesci isolati anche sul basso Lazio, sud della Sardegna e in Sicilia. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno ad attenuarsi tranne che sull’estremo Sud (Calabria e sud della Puglia). Temperature in calo su Medio Adriatico, Puglia e Basilicata. Aumenti soprattutto su Sardegna e Toscana. Sarà una domenica con venti forti settentrionali sul Medio Adriatico, con raffiche anche fino a 60-70 km/h in particolare sulla costa del Molise. Ventoso anche nei Canali di Sardegna e Sicilia.



TENDENZA PROSSIMA SETTIMANA: TEMPO IN GENERALE MIGLIORAMENTO



Lunedì miglioramento generale grazie alla rimonta dell’alta pressione con residua nuvolosità al Sud e in Sicilia e ultimi piovaschi tra Calabria e Sicilia orientale. Le temperature saranno in aumento. Martedì ancora prevalenza di tempo bello anche se aumenterà la nuvolosità al Nord, mentre mercoledì potrebbe arrivare la seconda perturbazione di maggio con effetti principalmente sulle zone alpine. Giovedì potrebbe essere coinvolto dalla stessa perturbazione marginalmente anche il Nordest