13:29 - Domenica sarà la giornata più calda della settimana al Centrosud. In molte regioni del Nord torneranno le nuvole, per l'arrivo di una perturbazione atlantica che soprattutto tra la sera e la notte porterà temporali a iniziare dal Nordovest, in estensione anche alle regioni centrali tra la notte e lunedì. La perturbazione scivolerà poi lungo la Penisola portando numerosi temporali e un temporaneo ma sensibile abbassamento delle temperature.

TEMPORALI TRA SERA E NOTTE AL NORD E PARTE DEL CENTRO - Oggi al mattino nuvolosità in transito in gran parte del Nord e in Sardegna con qualche rovescio o temporale tra Liguria di Ponente, Alpi Occidentali, Val d’Aosta, alto Piemonte e alta Lombardia; in prevalenza sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Tra pomeriggio e sera rovesci e temporali sparsi sulle zone alpine ma anche tra Liguria, Piemonte, alta Lombardia ed Emilia occidentale. Sempre bello e soleggiato altrove a parte un po’ di nubi in transito sul Centro Italia. Tra sera e notte peggiora in gran parte del Centronord per l’ingresso più deciso della perturbazione. Giornata molto calda, specie al Nordest e al Centrosud con punte massime di 36-37 gradi.



LUNEDI’ MOLTO INSTABILE AL CENTRONORD - Lunedì sarà giornata molto instabile la perturbazione si trasformerà in un vortice che rimarrà isolato sull’Italia. Avremo così rovesci e temporali su gran parte del Centronord. Nuvolosità anche al Sud (con pochi effetti in termini di precipitazioni). Le zone più instabili saranno le regioni centrali tirreniche, la Lombardia orientale e i settori di Nordest (in molti casi già al mattino). Nel dettaglio al mattino poco nuvoloso sulle regioni ioniche, Romagna e Marche; sul resto del Nord, su Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania nuvolosità irregolare con rovesci e temporali. Altrove il cielo si presenterà da poco nuvoloso a nuvoloso. Nel pomeriggio i fenomeni, a carattere sparso, interesseranno tutto il Centronord, la Puglia centrale, la Basilicata e, occasionalmente, il nord della Calabria.



SENSIBILE CALO TERMICO AL CENTRONORD E SARDEGNA - Nel corso della giornata arriverà il Maestrale anche forte sulla Sardegna e gradualmente anche sulla Sicilia: si tratta di uno dei segnali più evidenti del cambiamento delle masse d’aria con i venti che tenderanno a ruotare da sud a ovest. Le temperature saranno così in calo molto sensibile al Centronord e Sardegna. A Milano si passerà dai 31°C previsti oggi ai 25°C di lunedì, a Bologna dai 34°C ai 26°C, a Verona da 33°C a 26°C, ad Ancona da 32°C a 27°C, a Roma da 32°C a 26°C, a Sassari da 36°C a 29°C.



TENDENZA SETTIMANA: GIORNATE INSTABILI E CALDO NELLA NORMA - Martedì questa goccia fredda rimarrà sull’Italia e si attenuerà lentamente. Dovremo fare così i conti con giornate ancora molto instabili, specie al Nord e nelle zone interne del Centrosud. Martedì le temperare saranno in aumento al Nord, in calo al Sud e Sicilia: terminerà così la fase di caldo africano anche nelle regioni meridionali. Mercoledì il vortice di bassa pressione si allontanerà verso i Balcani, ma non assisteremo a una rimonta decisa dell’alta pressione, che rimarrà confinata sull’Europa occidentale. La seconda parte settimana vedrà dunque caldo nella norma, con temperature tipiche del mese di luglio, ma ancora molta instabilità, con il rischio di numerosi temporali soprattutto tra pomeriggio e sera. Le due regioni con tempo in generale più stabile saranno la Sicilia e la Sardegna.