Meteo, anticipo d’estate con sole e caldo

10:40 - "Anticipo di estate, con l'alta pressione di matrice africana - dice il meteorologo Simone Abelli - che occuperà la nostra Penisola garantendo tempo soleggiato e un po' di caldo in gran parte d'Italia. Già giovedì sera però - sottolinea l'esperto - torneranno i temporali al Nordovest e in Sardegna per una perturbazione atlantica che poi venerdì porterà instabilità con rovesci sparsi e un'attenuazione del caldo in gran parte del Centronord".

"Al Sud, invece, quella di venerdì sarà la giornata più calda. Sabato, poi, la perturbazione attraverserà rapidamente anche le regioni meridionali".



PREVISIONE PER MERCOLEDI'

Prevalenza di bel tempo soleggiato in tutta l’Italia, con la presenza di nuvolosità soltanto in Piemonte e Valle d’Aosta e qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano possibile sulle Alpi occidentali; qualche velatura in transito nel resto del Nord e un po’ di nubi in sviluppo nelle ore più calde su Alpi e Appennini.



Temperature in aumento, con valori massimi fino a 26-28 gradi; punte di 30 gradi in Sardegna per effetto dei venti di Scirocco in rinforzo sull’isola.



ATTENZIONE ALL’INDICE UV: VALORI ELEVATI COME IN PIENA ESTATE

In questi giorni di tempo bello l’inclinazione dei raggi solari sarà la stessa che ritroviamo alla fine di luglio con un indice UV elevato, compreso tra 7 e 9 nelle zone soleggiate; consigliamo di usare le protezioni adeguate in caso di esposizione prolungata al sole.



PREVISIONE PER GIOVEDI'

Giovedì tempo ancora buono con cielo sereno o poco nuvoloso al Nordest, al Centrosud peninsulare e in Sicilia. Cielo invece irregolarmente nuvoloso al Nordovest, sull’alta Toscana e in Sardegna con tendenza a rovesci e temporali nel corso della giornata su Valle d’Aosta, Piemonte e alta Lombardia, in scivolamento tra sera e notte anche verso le pianure tra Lombardia ed Emilia occidentale e sulla Sardegna e, nella notte, in Toscana. Questi temporali potranno essere localmente anche forti e accompagnati da grandine. Temperature in ulteriore aumento al Nordest e al Centrosud: sarà una giornata molto calda con temperature massime fino a 25 gradi al Nordovest, comprese tra 25 e 30 gradi nel resto del Paese con qualche punta poco sopra i 30 gradi.



LA TENDENZA: VENERDI' TEMPO INSTABILE AL CENTRONORD

Venerdì la perturbazione coinvolgerà un po’ tutto il Centronord e le Isole nell’arco della giornata, mentre al Sud aumenteranno le nuvole ma senza il rischio di fenomeni. In particolare, al mattino piogge anche a carattere di rovescio o temporale su alto Piemonte, alta Lombardia, Alto Adige, Toscana, Lazio e Sardegna. Nel pomeriggio questa instabilità si estenderà un po’ a tutto il Nordest, alle zone interne e adriatiche del Centro e alla Sicilia occidentale. Non mancheranno i temporali, localmente anche forti, soprattutto su Appennino centrale ed Emilia. Registreremo un calo delle temperature al Centronord e in Sardegna, con diminuzioni anche significative mentre, per quanto riguarda il Sud, quella di venerdì risulterà la giornata più calda in Puglia e sul settore ionico. Probabili raffiche di vento forte durante i temporali.



Il weekend vedrà una prevalenza di tempo buono sull’Italia. Sabato la coda della perturbazione interesserà principalmente il Sud e la Sicilia con locali rovesci o temporali. Al Centro nubi residue tra l’interno e l’Adriatico con qualche rovescio sull’Appennino, tendenza a schiarite in gran parte del Nord e in Toscana. Temperature in calo al Sud, in particolare sul versante ionico e in Puglia, in rialzo al Nord e in Toscana.



Domenica tempo bello al Nord, nelle Isole e lungo le coste della Penisola: sarà quindi una giornata ideale per andare al mare. Annuvolamenti invece nelle zone interne della Penisola, specialmente nel pomeriggio, quando potranno svilupparsi anche brevi e locali rovesci o temporali. Temperature massime in generale aumento. Giornata ventosa per venti orientali nelle Isole.