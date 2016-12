12 luglio 2014 Meteo: ancora un weekend di tempo instabile, ma da martedì arriva l'estate La perturbazione numero 4 di luglio nel corso del fine settimana attraverserà la nostra Penisola, accompagnata da rovesci e temporali che bagneranno soprattutto il Nord Tweet google 0 Invia ad un amico

12:45 - La perturbazione numero 4 di luglio nel corso del fine settimana attraverserà la nostra Penisola, accompagnata da rovesci e temporali che bagneranno soprattutto il Nord, le regioni centrali tirreniche e le zone interne del Centro e domenica gran parte del Centronord, con qualche temporale che si spingerà anche sulle regioni meridionali.

Le temperature durante il fine settimana rimarranno inferiori alla norma, specie al Centronord. Nuove piogge, sempre concentrate soprattutto al Centronord, arriveranno nella giornata di lunedì, quando passerà l'ennesima perturbazione, la numero 5 di luglio, la quale tra lunedì sera e martedì prima di abbandonare la Penisola porterà un po' di piogge anche al Sud. Poi nella seconda parte della settimana l'alta pressione si allungherà sull'Italia, regalandoci un tempo più estivo, con tanto sole e caldo tipico di luglio.



Le previsioni per sabato 12 luglio - Al mattino nuvoloso al Nordovest e a tratti lungo il Tirreno, con primi rovesci e temporali su Piemonte occidentale; in generale bello nel resto d'Italia. Nel pomeriggio nuvole su gran parte del Centronord maggiormente compatte sui rilievi, nelle pianure interne e in Liguria, dove saranno possibili rovesci e temporali sparsi. In prevalenza bello nel resto del Paese anche se non mancherà qualche nuvola sui monti. In serata alcuni temporali andranno a interessare la zona tra Lombardia, Nordest e regioni centrali tirreniche.



Le previsioni per domenica 13 luglio - Domenica inizialmente soleggiato al Nordovest e all'estremo Sud; nuvole sul resto dell'Italia, con rovesci e temporali concentrati sull'alto Adriatico e sul versante tirrenico tra bassa Toscana a Campania. Nel pomeriggio resistono le schiarite sulle Isole maggiori e la Calabria mentre altrove prevarranno le nuvole e il tempo si manterrà molto instabile con rovesci e temporali in sviluppo, inizialmente concentrati intorno ai rilievi ma in rapida estensione alle vicine pianure, alle coste adriatiche e del medio Tirreno. In serata si attende un'intensificazione dei fenomeni al Nord.



Temperature massime in calo al Nordest, regioni centrali, Campania, Basilicata e Puglia. Moderati venti occidentali al Sud e Isole.



Da martedì arriva l'estate - Lunedì condizioni di marcata instabilità atmosferica con piogge e temporali che nella mattinata interesseranno l'est della Lombardia, le regioni di Nordest, la Liguria di Levante e la Toscana. Nel pomeriggio i temporali si estenderanno un po' a tutte le regioni centrali, alla Campania e al nord della Puglia; in serata i fenomeni tenderanno a localizzarsi lungo il medio e basso Adriatico, in forma residua anche sulla Campania mentre al Nordovest si faranno avanti ampi rasserenamenti. Le temperature saranno in lieve diminuzione al Nordest e sulla Toscana; stazionarie in lieve aumento al Sud.



Martedì nella prima parte della giornata ancora residue precipitazioni nelle regioni adriatiche e al Sud peninsulare con tendenza a un miglioramento dal pomeriggio a partire dal settore del medio Adriatico. Le temperature saranno in sensibile rialzo al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna; in lieve diminuzione al Sud. Grazie all'espansione dell'Anticiclone Nordafricano prenderà poi il via un nuovo periodo di tempo bello e in prevalenza soleggiato, con temperature in graduale aumento con picchi oltre i 30°C già da metà settimana.