Meteo, ancora tempo instabilema domenica torna il sole

10:28 - "Mentre i Paesi dell’Europa occidentale e settentrionale sono protetti da una vasta area di alta pressione, sul nostro Paese e sui Balcani - afferma il meteorologo Giovanni Dipierro - persiste una circolazione depressionaria che determinerà spiccata instabilità, almeno fino a sabato; le regioni che ne risentiranno maggiormente saranno ancora quelle orientali e quelle meridionali, ma a tratti sarà coinvolto anche il resto dell'Italia"

Domenica i fenomeni invece dovrebbero interessare solo le zone montuose. Le temperature continueranno ad aggirarsi su valori inferiori alla norma, ma i venti di Tramontana e Maestrale sono previsti in graduale attenuazione.



PREVISIONI OGGI



Al mattino locali piogge sparse e rovesci lungo l'Adriatico. Qualche pioggia in Calabria; più soleggiato su versante tirrenico fino alla Campania, Sardegna e gran parte della Sicilia. Nel pomeriggio poche nubi su Isole maggiori; nuvoloso altrove con rovesci e qualche temporale in sviluppo in gran parte del Centrosud, principalmente nelle zone interne, nell'area dell’alto Ionio, sulle Alpi, est Lombardia, alto Veneto, Friuli ed Emilia Romagna.



Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo. Previsti 17 gradi per Campobasso, 20 gradi per L'Aquila, 21 gradi per Ancona, 22 gradi per Potenza, 23 gradi per Bologna, Rimini, Rieti, Perugia, 24 gradi per Aosta, Bergamo, Novara, Bolzano, Piacenza, Trento, Brindisi, 25 gradi per Brescia, Cuneo, Genova, Milano, Torino, Treviso, Trieste, Venezia, Verona, Pescara, Viterbo, Bari, Crotone, Taranto, 26 gradi per Imperia, Udine, Firenze, Pisa, Catanzaro, Lamezia, Lecce, Palermo, Olbia, 27 gradi per Grosseto, Roma, Napoli, Messina, Trapani, Alghero, Sassari, 28 gradi per Cagliari, Reggio Calabria e 31 gradi per Catania. Venti ancora moderati su alto Adriatico, Tirreno centro-meridionale e canale di Sicilia.



PREVISIONI DOMANI



Venerdì al mattino piogge isolate sulle Prealpi centrali, Romagna, coste del medio e basso Adriatico, settore del basso versante tirrenico e Calabria meridionale. Qualche schiarita all'estremo Nordovest, medio Tirreno, Sardegna e sud Sicilia. In giornata qualche rovescio isolato su Alpi, Prealpi, Appennino, basso Lazio, Basilicata, centro-sud della Puglia e Calabria. Temperature massime in lieve rialzo su basso Veneto, Emilia Romagna e Marche. Localmente ventoso su Alto Adriatico, coste toscane e Isole.



PREVISIONI WEEKEND. DOMENICA TORNA IL SOLE



Sabato nuvolosità variabile in tutto il Paese, più soleggiato sulle Isole, al Nordovest e dal pomeriggio anche sulle coste dell’alto Adriatico. Al mattino piogge e locali rovesci più probabili tra Toscana e Umbria, sul medio Adriatico e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità con rovesci e temporali più diffusi sull’Appennino centro-settentrionale, regioni tirreniche e meridionali fino al nord-est della Sicilia. Rovesci e temporali isolati possibili su est Lombardia, Trentino Alto Adige, Carnia e alto Veneto. In serata ultime precipitazioni al Sud, altrove tendenza ad un miglioramento. Venti da deboli a moderati settentrionali, temperature senza grandi variazioni. Domenica sarà una giornata migliore e più soleggiata ma sul nostro Paese non arriverà ancora un campo di alta pressione efficace, avremo quindi ancora locali episodi di instabilità pomeridiana attorno ai rilievi e all'estremo Sud. Temperature in generale lieve rialzo.