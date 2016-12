Meteo, ancora tempo instabile

12:32 - "La situazione meteorologica per sabato non sarà molto diversa rispetto a questi ultimi giorni - spiega il meteorologo Daniele Izzo - perché dovremo ancora fare i conti con molte instabilità sulle zone montuose, lungo il versante tirrenico e molte aree del Sud. Quelle di domenica e lunedì, invece - prosegue l’esperto - saranno due giornate più soleggiate e con molti meno temporali pomeridiani".

"Lunedì, poi, il tempo potrebbe peggiore tra Sicilia e Calabria per la risalita dalla Tunisia di un ciclone mediterraneo che se confermato porterà piogge e vento sul settore ionico della Penisola".



PREVISIONE PER OGGI (SABATO)



La giornata di oggi inizierà con nubi su quasi tutta l’Italia salvo schiarite in Sicilia e all’estremo Sud. Precipitazioni su Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria e Marche. Nella seconda parte della giornata avremo nuvolosità in attenuazione al Nord, rovesci e temporali diffusi su Toscana centro-meridionale, Lazio, Appennino centro-meridionale, Campania. Qualche isolato temporale anche su Puglia, Calabria settentrionale, zone interne delle Isole e aree prealpine di Lombardia e Nordest. Temperature quasi ovunque in diminuzione con calo più sensibile al Centronord. Venti di moderata intensità, salvo durante le fasi temporalesche.



PREVISIONE PER DOMANI (DOMENICA)



Domenica giornata più soleggiata e meno instabile. Il sole sarà protagonista soprattutto al Nord in pianura e in generale lungo le coste della penisola. Nel pomeriggio si formeranno alcuni temporali su Alpi, fasce pedemontane, Friuli Venezia Giulia, lungo l’Appennino centro-meridionale, sul basso Lazio e in Calabria. Temperature in leggero aumento al Centronord e in Sardegna. Venti in generale deboli, moderati di Maestrale soltanto sul medio-basso Adriatico.



LA TENDENZA: TEMPO VARIABILE ANCHE A LUNEDI’ 2 GIUGNO CON ALTERNANZA DI FASI INSTABILI E FASI SOLEGGIATE



Questo tipo di tempo lo ritroveremo anche a inizio settimana, in particolare lunedì 2 giugno, quando avremo ancora una moderata instabilità al Nord, in particolare su aree alpine e prealpine, e nelle zone pedemontane del Nordovest. Sull’Adriatico e in gran parte della Penisola prevalenza di sole, nuvole in scorrimento in Calabria, Sicilia e sud della Sardegna, con qualche locale pioggia o rovescio in arrivo tra la Sicilia e la Calabria meridionale. Il clima resterà in ogni caso sempre gradevole, con temperature nella norma.



FORTE MALTEMPO POSSIBILE MARTEDI' AL SUD



La perturbazione che arriverà sulla Sicilia potrebbe interessare nel corso di martedì anche la Calabria e la Puglia meridionale. Questo peggioramento è legato a un ciclone mediterraneo, ossia una profonda depressione che si formerà nel Mediterraneo meridionale, nei pressi della Tunisia, e che, muovendosi verso lo Ionio e successivamente verso la Grecia, potrà portare episodi di forte maltempo su Sicilia orientale, Calabria meridionale e ionica e Salento con venti che potranno raggiungere raffiche intorno ai 70-100 km/h. Sugli effetti dettagliati e sulla traiettoria precisa del ciclone mediterraneo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.