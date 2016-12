Meteo, ancora temperature miti

16:48 - "Oggi nuvole e piogge sparse al Nord, a fine giornata localmente anche intense, per il passaggio della perturbazione numero 9 di febbraio; al Centrosud invece - afferma il meteorologo Andrea Giuliacci - tempo bello e, grazie a tiepidi venti meridionali, temperature praticamente primaverili, di diversi gradi superiori alla norma". Mercoledì nuova perturbazione ma niente freddo.

Grazie alla parziale avanzata dell’alta pressione inizio di settimana, domani e martedì, con bel tempo al Centrosud e un po' di nuvole per lo più innocue al Nord (ultime piogge al Nordest nella mattina di domani), mentre le temperature saranno decisamente miti in tutta Italia. Mercoledì - conclude l’esperto - l’arrivo della perturbazione numero 10 di febbraio riporterà quasi ovunque le nuvole, con piogge diffuse al Nord".



OGGI PIOGGE DEBOLI E INTERMITTENTI AL NORD, MA TRA SERA E NOTTE SI INTENSIFICANO. PRIMAVERA AL CENTROSUD



Oggi molte nuvole al Nord, Toscana, Umbria e Marche, cielo sereno o poco nuvoloso invece sul resto d’Italia. Al mattino deboli piogge su Lombardia, Liguria, Friuli, Venezia Giulia e Toscana; deboli nevicate sulle Alpi oltre 1200-1500 metri. Nel pomeriggio piogge sparse, sempre per lo più deboli, su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Friuli e Venezia Giulia, con qualche nevicata sulle zone alpine oltre 1300-1500 metri. Tra sera e notte su quasi tutto il Nord, a eccezione di Emilia Orientale e Romagna, a tratti anche intense soprattutto in Liguria, Lombardia, Friuli e Venezia Giulia. Ventoso al Centrosud e Isole per venti meridionali o di Scirocco.



TEMPERATURE: PROSEGUE LA PRIMAVERA ANTICIPATA AL CENTROSUD. LA SICILIA LA REGIONE PIU’ CALDA



Temperature massime quasi ovunque in crescita e al di sopra della norma, con valori praticamente primaverili specie al Sud e Isole, dove si toccheranno punte anche di 23-24 gradi. Previsti 4°C ad Aosta, 9°C a Torino e Milano, 13°C a Bologna, Verona e Venezia, 17°C a Firenze e Grosseto, 19°C a Roma, Bari, Napoli, Catanzaro, Sassari, Alghero, 20°Ca Reggio Calabria, Cagliari, 22°C a Trapani e Catania, 24°C a Palermo.



ANCHE OGGI RISCHIO VALANGHE MOLTO ELEVATO



In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it, oggi avremo un rischio di grado 3 (marcato) sulla maggior parte dell'arco alpino. Rischio 4 (forte) sui rilievi del Trentino. Nella scorsa stagione invernale 2012-2013 gli incidenti da valanga noti sono stati un’ottantina con ben 28 morti. I periodi valanghivi più intensi si sono verificati nel mese di marzo e, con incidenza maggiore, in quello di aprile: tutto ciò a causa del riscaldamento del manto nevoso (fonte Aineva).



LUNEDI’ MOLTE NUBI AL NORD E PIOGGE RESIDUE SUL TRIVENETO



Lunedì la coda della perturbazione porterà ancora molte nuvole al Nord: piogge sparse, in esaurimento tra mattino e primo pomeriggio sul Triveneto, con nevicate oltre 1000-1200 metri. Prevalenza di bel tempo nel resto d’Italia. Temperature con poche variazioni, praticamente primaverili al Centrosud.



TENDENZA: MERCOLEDI’ LA DECIMA PERTURBAZIONE AUTUNNALE AL NORD E TOSCANA



Martedì la nuvolosità, al mattino piuttosto scarsa sul Paese, tenderà ad aumentare nel corso delle ore su tutto il Centronord e in generale già dal mattino sulla Sardegna. Fino alla sera non si segnalano però piogge di rilievo. Le temperature rimarranno vistosamente al di sopra della norma al Centrosud, anche grazie ai venti forti di Scirocco che soffieranno in particolare sulle Isole, con raffiche tra i 50 e i 60 km/h. Tra sera e notte arriverà la perturbazione nr.10 di febbraio, che si originerà dal zona del Marocco nel bacino del Mediterraneo occidentale , e porterà le prime deboli piogge sul Nordovest.



Si tratta di una perturbazione piuttosto intensa, ancora una volta di stampo autunnale, che richiamerà forti venti di Scirocco che genereranno in diverse zone l’effetto Stau, parola tedesca che significa “coda”, “ristagno”. Gli umidi venti sciroccali impatteranno sui rilievi e aumenteranno l’energia in gioco e l’abbondanza delle piogge, in particolare sulla Liguria e su tutta la fascia delle Prealpi. Le temperature, grazie allo Scirocco, si manterranno piuttosto alte per il periodo, con nevicate che cadranno così solo a quote di media e alta montagna.



GIAPPONE: TEMPESTA DI NEVE A TOKYO



Dopo i 27 centimetri di neve caduti tra l'8 e il 9 febbraio scorsi, Tokyo è stata nuovamente imbiancata. Nelle scorse ore un'altra abbondante nevicata ha interessato la regione di Kanto, che comprende l'enorme area metropolitana di Tokyo. Tre persone hanno perso la vita e sono più di 800 le persone ferite a causa di incidenti stradali, centinaia di voli sono stati cancellati e sono notevoli i disagi anche nel trasporto ferroviario. La Tokyo Electric Power Co Inc (TEPCO) ha annunciato che più di 246.000 abitazioni sono senza corrente elettrica. Nella capitale giapponese la coltre bianca ha raggiunto i trenta centimetri: non accadeva da 45 anni.