Meteo, ancora sole al Centronord: da mercoledì sereno su tutto il Paese

12:40 - Prosegue la primavera anticipata al Centronord, con cielo sereno e temperature miti, solo in leggero calo. Instabile al Sud e sulle Isole, con isolati temporali nel pomeriggio su Calabria, Sicilia e Sardegna. Da mercoledì migliora ovunque, con l'alta pressione che stabilizzerà la situazione anche sulle regioni meridionali.

"Mentre su gran parte del continente si va consolidando una robusta area di alta pressione, tra lunedì e martedì il vortice di bassa pressione posizionato sullo Ionio porterà ancora nubi e qualche pioggia al Sud e regioni del Medio Adriatico. Poi da mercoledì - afferma il meteorologo Andrea Giuliacci - l'alta pressione estenderà la sua influenza all'intera nostra Penisola, garantendo così per il resto della settimana giornate belle e stabili in tutta Italia. Lunedì correnti più fresche faranno calare leggermente le temperature, che però torneranno a salire nei prossimi giorni: nella seconda parte della settimana valori decisamente miti soprattutto al Nord".



Lunedì instabile al Sud - La settimana si apre con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, Toscana e Lazio. Nuvole sul resto d'Italia, anche se non mancheranno gli sprazzi di tempo bello: nel corso del giorno piogge sparse su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Isole, con la possibilità di isolati temporali (specie al pomeriggio) su Calabria, Sicilia e Sardegna; qualche debole nevicata sull’Appennino oltre 1000-1200 metri. Venti in generale moderati dai quadranti orientali.



Lieve calo delle temperature - Colonnina di mercurio in leggero calo ovunque per effetto venti da est-nordest che saranno più intensi su alto Adriatico e Val Padana. Previsti nel pomeriggio solo 6°C a Campobasso, 14°C ad Aosta, Torino, Bergamo, Bari, Brindisi, Messina, Pescara, 15°C a Milano, Bologna, Venezia, Trapani, Catania, Sassari e Napoli, 16°C a Udine, Verona, Roma, Firenze, 17°C a Genova.



Rischio di valanghe marcato - In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it, lunedì avremo un rischio valanghe di grado 3 (marcato) sulle Alpi centro-occidentali, grado 2 (moderato) sulle Alpi orientali. Nella scorsa stagione invernale 2012-2013 gli incidenti da valanga noti sono stati un’ottantina con ben 28 morti. I periodi valanghivi più intensi si sono verificati proprio nel mese di marzo e, con incidenza maggiore, in quello di aprile: tutto ciò a causa del riscaldamento del manto nevoso (fonte Aineva). Se a questi dati aggiungiamo gli eccezionali quantitativi di neve caduti finora nella stagione 2013-2014, si comprende come sia necessario prestare la massima attenzione.



Da mercoledì migliora anche al Sud - Martedì sarà l'ultima giornata di tempo instabile a causa della tenace circolazione di bassa pressione che porterà ancora nuvole al Sud e Isole con qualche pioggia residua concentrata soprattutto fra Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; proseguirà invece la lunga fase di bel tempo nel resto d’Italia. Temperature ovunque in crescita. Venti più deboli



Nel fine settimana torna l'instabilità - Mercoledì l’alta pressione raggiungerà anche il Sud e il tempo si stabilizzerà sulle regioni meridionali. Non ci sarà rischio di pioggia e sarà particolarmente soleggiato al Centronord. Anche giovedì la situazione sarà tranquilla, con tempo stabile ovunque e temperature primaverili e localmente superiori alle medie stagionali, con punte di 20°C al Nord. Tra venerdì e sabato possibile aumento dell’instabilità all'estremo Sud e sulle Isole, a causa dello stesso vortice di bassa pressione che, spostandosi sul Nord Africa potrebbe risalire verso nord. Il fine settimana dovrebbe trascorrere in condizioni di tempo buono su quasi tutta l’Italia. Si tratta però di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.