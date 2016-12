19:06 - Per tutto il resto della settimana l'Italia dovrà fare i conti con il passaggio correnti atlantiche umide e miti che, secondo il meteorologo Andrea Giuliacci, "porteranno giornate decisamente piovose ma poco fredde". Il maltempo sarà intenso soprattutto nella serata di giovedì e nella giornata di venerdì, con le piogge più abbondanti sempre concentrate al Nord, sul Medio Tirreno e in Sardegna.

Le previsioni per mercoledì - Nuvole su tutta Italia. Piogge sparse su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Occidentale, Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, in estensione a fine giornata anche al resto del Centronord e Campania. Fra tardo pomeriggio e sera piogge anche intense specie in Liguria, dove avremo anche il rischio di temporali in serata e possibili accumuli localmente di 60-70 mm, Lombardia, Emilia Occidentale, Toscana e Lazio con picchi di accumuli tra i 40 e i 50 mm di pioggia. Nel corso della notte anche goccia di pioggia anche su Marche, Abruzzo e nord Puglia, ma la situazione migliorerà nettamente al Nordovest e Toscana. Neve: la quota media per il Nord sarà compresa tra i 600 e i 900 metri ( localmente più basso anche ai 400 metri sul Piemonte e sull'alta Lombardia ) Temperature senza grandi variazioni, al di sopra della norma. Ventoso sui mari di ponente per venti di Libeccio.



Giovedì tregua dal maltempo - Ancora nuvole e piogge sparse sulle regioni meridionali, tra Campania e Calabria e in forma più debole sulla Puglia e estremo Nordest Giornata fra sole e nuvole invece sulle altre regioni. Il sole si farà vedere con maggior decisione sulle zone alpine e prealpine. Al mattino nebbie anche fitte sulla Valpadana Occidentale. Temperature in generale stazionarie o in lieve crescita, comunque al di sopra della norma. Ci sarà un rinforzo del vento al Sud.



La tendenza - La situazione meteorologica sul nostro Paese sarà determinata da un flusso di perturbazioni fino alla metà della prossima settimana. Venerdì arriverà un'altra perturbazione (la nr. 5 di febbraio) che si muoverà in modo piuttosto veloce, ma sarà purtroppo intensa con piogge localmente di forte intensità al Nord (in particolare su Liguria, Lombardia e Nordest) . Avremo nuove nevicate sulle Alpi tra i 800-900 mediamente. A fine giornata cadrà un po' di pioggia anche su Umbria e nella notte sul basso Tirreno. Non insisterà per molto tempo nelle stesse zone e in tarda serata di allontanerà dal Nord dove avremo dei rasserenamenti e il ritorno di qualche nebbia. Sabato sarà il turno di un'altra perturbazione che porterà un peggioramento soprattutto tra sera e notte al Centronord e al momento sembra non essere particolarmente intensa. Domenica giornata di tregua con qualche schiarita al Centronord e un po' di instabilità residua all'estremo Sud, ma già lunedì è previsto l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge anche intense al Nord e regioni tirreniche. Sarà accompagnata da intensi venti di Scirocco, carichi di aria mite e umidità che potrebbero aumentare l'abbondanza delle piogge. Almeno fino a metà settimana l'Italia vedrà questa situazione di flusso perturbato.