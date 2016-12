Meteo, ancora piogge diffuse

20:16 - "Prima di abbandonare la nostra Penisola la perturbazione numero 13 di febbraio oggi porterà ancora un po' di freddo ovunque e piogge sparse soprattutto al Nordest, su regioni tirreniche e Isole". A dirlo è il meteorologo Giovanni Dipierro, che aggiunge: "Il tempo sarà un po' freddo e piuttosto piovoso anche l'inizio della nuova settimana".

"Arriverà infatti la perturbazione numero 1 di marzo, che - spiega l’esperto - domani porterà nuove piogge al Nord, su medio Tirreno e Sardegna e martedì farà piovere soprattutto su Lombardia, al Nordest, regioni tirreniche e Isole".



PREVISIONE PER OGGI (DOMENICA)



Oggi al mattino piogge sparse su Lombardia, Triveneto, bassa Toscana, Lazio, Campania, Calabria tirrenica e Isole; neve sulle zone prealpine orientali oltre 800 metri. Nel pomeriggio qualche timida schiarita all'estremo Nordovest, ancora in generale nuvoloso o molto nuvoloso altrove: piogge sparse con locali rovesci su Emilia Romagna, Marche, Lazio, zone interne di Abruzzo e Molise, Campania, Basilicata e Isole; quota neve in Appennino oltre 900-1000 metri. Temperature massime in leggero rialzo all’estremo Nordovest, in lieve calo nel versante adriatico, in generale stazionarie o in leggero rialzo altrove. Ancora piuttosto ventoso su Sardegna, Canale di Sicilia e Ionio.



OGGI RISCHIO VALANGHE ELEVATO



In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it, oggi (domenica) avremo un rischio valanghe di grado 3 (marcato) su quasi tutto l’arco alpino. Attenzione al grado 4 (forte) sui rilievi di Valle d’Aosta e Piemonte. Nella scorsa stagione invernale 2012-2013 gli incidenti da valanga noti sono stati un’ottantina con ben 28 morti. I periodi valanghivi più intensi si sono verificati nel mese di marzo e, con incidenza maggiore, in quello di aprile: tutto ciò a causa del riscaldamento del manto nevoso (fonte Aineva).



PREVISIONE PER DOMANI (LUNEDI’)



Lunedì al mattino parziali schiarite su Lazio, Abruzzo e gran parte del Sud. Prevalenza di nubi altrove, con i primi fenomeni legati al nuovo peggioramento su Liguria, Alpi centro-occidentali, alto Piemonte e Lombardia nord-occidentale con quota neve oltre 700-800 metri. Nel pomeriggio piogge anche moderate su Lombardia, possibili rovesci su Liguria e Sardegna: piogge in estensione anche a Emilia e Toscana. Prime nevicate su Alpi orientali oltre 800-1000 metri. Resiste un po’ di sole sul medio Adriatico e al Sud. Tra sera e notte migliora all’estremo Nordovest, piogge in estensione a tutto il Triveneto, medio Adriatico, regioni tirreniche e Sicilia. Possibili rovesci o temporali su Toscana, Lazio, Campania e Sicilia occidentale. Neve sull’Appennino oltre 700-1100 metri. Temperature massime in temporaneo aumento al Centrosud e in Emilia Romagna, in calo al Nordovest. Venti da moderati a forti in Sardegna, localmente moderati su Tirreno e al Sud.



TENDENZA: NELLA SECONDA PARTE DELLA SETTIMANA TORNA L’ALTA PRESSIONE MA SOLO AL NORD



Martedì maltempo soprattutto su Lombardia, al Nordest, regioni tirreniche ed Isole, andrà meglio soltanto all’estremo Nordovest, su Puglia e alto Ionio. Neve sui rilievi del Nord oltre 600-900 metri, su quelli del Centrosud tra 800 e 1000 metri. Su regioni tirreniche e Isole rischio anche di rovesci o temporali. Venti molto intensi al Sud e nelle Isole. Temperature in calo. Nel resto della settimana condizioni di instabilità potranno insistere ancora sul medio Adriatico e al Sud per l’effetto del vortice di bassa pressione che si formerà con l’arrivo di questa nuova perturbazione. Situazione in miglioramento invece al Nord, sull’alto Tirreno e in Sardegna grazie alla rimonta dell’alta pressione.