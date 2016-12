27 marzo 2014 Meteo: ancora nubi e piogge su tutta l'Italia, ma da venerdì il tempo migliora La perturbazione numero 4 di marzo continua a insistere sull'Italia, accompagnata da piogge che bagneranno quasi tutto il Centrosud e Isole, con nevicate sui rilievi al di sopra di 1.000 metri e molto vento praticamente su tutti i mari Tweet google 0 Invia ad un amico

10:29 - La perturbazione numero 4 di marzo continua a insistere sull'Italia, accompagnata da piogge che bagneranno quasi tutto il Centrosud e Isole, con nevicate sui rilievi al di sopra di 1.000 metri e molto vento praticamente su tutti i mari. Venerdì il rialzo della pressione favorirà un sensibile miglioramento del tempo, con poche piogge residue confinate su regioni adriatiche ed estremo Sud. Nel fine settimana prevalenza di tempo bello e stabile.

Le previsioni per giovedì 27 marzo - Nuvole su tutta l'Italia, con pochi sprazzi di tempo bello solo su zone alpine e Ponente Ligure. Nel corso del giorno piogge sparse su Piemonte, Emilia, Romagna e quasi tutto il Centrosud e Isole, a eccezione dei versanti ionici di Calabria e Sicilia; nevicate su Alpi Occidentali, Dorsale Appenninica e rilievi sardi oltre 900-1.200 metri. Le piogge a tratti saranno anche di forte intensità, specie su regioni adriatiche e Campania. Ventoso al Centrosud e Isole. Soffierà la Bora sul medio-alto adriatico, il Maestrale nel canale di Sardegna, il Libeccio al Sud e la Tramontana Liguria.



Le previsioni per venerdì 28 marzo - Venerdì si andrà verso un graduale miglioramento ma con una residua instabilità sul settore Adriatico e al Sud. Tempo in generale bello in gran parte del Nord, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna. Nuvoloso o molto nuvoloso sul resto d'Italia: piogge intermittenti su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria Tirrenica e Nord Sicilia con qualche nevicata sui rilievi oltre 1.200-1.400 metri. Sulla Puglia centro-meridionale, sulla Basilicata, in Calabria e nel nordest della Sicilia sarà possibile ancora qualche temporale Temperature quasi ovunque in crescita.



Le previsioni per il weekend - Nel fine settimana assisteremo alla rimonta dell'alta pressione che porterà finalmente una fase di tempo più stabile sulla nostra Penisola. Sabato sarà una bella giornata di sole da Nord a Sud, con davvero poche nuvole solo verso fine giornata nel sud-est delle Isole per via di venti umidi orientali. Domenica ancora cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con più nuvolosità sulle Isole ma senza piogge. Giornata ventosa sulle Isole con lo Scirocco che soffierà anche moderato. Temperature in lieve rialzo e clima primaverile. Previsti nel weekend al pomeriggio tra i 15 e i 20 gradi al Nord, tra i 16 e i 22 al Centro e tra i 17 e i 21 al Sud.



La tendenza per la prossima settimana - Anche l'inizio della settimana sarà piuttosto tranquillo: lunedì qualche nube in più solo sulle regioni peninsulari tirreniche e sulle Isole, con poche piogge isolate in Sardegna. Tra le zone più soleggiate spicca il Nord. Martedì cielo piuttosto nuvoloso anche al Nord, più soleggiato invece sulle coste adriatiche fino alla Puglia. Poche piogge sulla Liguria. Mercoledì si attenuano le nubi al Centrosud, mentre la nuvolosità interesserà il Nord con qualche pioggia isolata nella fascia alpina e con quota neve elevata. Potrebbe verificarsi un probabile cambiamento nella seconda parte della settimana ma ancora da confermare in termini di entità e di tempistica, con un peggioramento tra giovedì e venerdì al Centronord.