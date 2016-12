Meteo, ancora clima mite

10:09 - "Prosegue una parziale tregua caratterizzata soprattutto da clima mite - afferma il meteorologo Rino Cutuli - grazie agli afflussi di aria calda dal Nord Africa. Tuttavia, in questo contesto di temperature fuori stagione, alcuni sistemi nuvolosi tenderanno a farsi strada verso le nostre regioni causando quindi un peggioramento con piogge specialmente a partire da domani".

Nel fine settimana si verificherà un cambio della guardia fra la massa d’aria nord-africana attualmente presente sul nostro territorio e aria più fredda di provenienza nord-atlantica che riporterà il clima su livelli più adeguati alla stagione in corso: di conseguenza in alcune zone del Centrosud, dove attualmente si registrano le punte più elevate, si avrà un sensibile calo termico, anche dell’ordine dei 10 gradi in meno. Non arriverà il freddo, le temperature si riallineeranno alle medie stagionali.



PREVISIONE PER OGGI



Oggi moderata nuvolosità al Nord, in Toscana e Sardegna, ma con scarso rischio di pioggia e, nella prima parte della giornata, alternate a delle schiarite. Nel resto del Paese prevarrà il sole, leggermente velato da qualche nube in transito alle alte quote, fatta eccezione per il Salento e le zone ioniche di Calabria e Sicilia, dove anche oggi non mancheranno delle nubi. Tra la sera e la notte tendenza a un peggioramento al Nord con le prime deboli e isolate piogge o pioviggini.



TEMPERATURE PRIMAVERILI



Già in questa mattinata si registrano valori intorno ai 15-20 gradi al Sud: sembrerebbe una mattinata di inizio maggio.



Temperature ben oltre la norma grazie ai caldi venti di Scirocco che porteranno le massime a toccare punte di 16 gradi al Nord, 22 al Centro e 26 al Sud. Di seguito alcuni valori previsti per oggi: 11 gradi per Aosta, Cuneo, 12 gradi per Bologna, Trento, Piacenza, 13 gradi per Bergamo, Brescia, Milano, Novara, Torino, Bolzano, 14 gradi per Genova, Imperia, Venezia, 15 gradi per Rimini, Treviso, Trieste, Udine, Verona, 16 gradi per Ancona, 17 gradi per Campobasso, Pisa, Crotone, 18 gradi per Taranto, Olbia, 19 gradi per Firenze, Grosseto, L’Aquila, Pescara, 20 gradi per Perugia, Viterbo, Lecce, Potenza, Reggio Calabria, Messina, 21 gradi per Rieti, Roma, Brindisi, Catanzaro, Napoli, Catania, Cagliari, 22 gradi per Bari, Trapani, Alghero, Sassari e 24 gradi per Lamezia e Palermo.



Soffieranno venti moderati di Scirocco al Centrosud, localmente anche forti in Sardegna e nel Canale di Sicilia: sono previste raffiche anche fino 60-70 km/h.



RISCHIO VALANGHE MOLTO ELEVATO



In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it, oggi avremo un rischio di grado 4 (forte) su gran parte delle Alpi centro-orientali. Nella scorsa stagione invernale 2012-2013 gli incidenti da valanga noti sono stati un’ottantina con ben 28 morti. I periodi valanghivi più intensi si sono verificati nel mese di marzo e, con incidenza maggiore, in quello di aprile: tutto ciò a causa del riscaldamento del manto nevoso (fonte Aineva).



PREVISIONE PER MERCOLEDI’



Mercoledì residue schiarite sul Medio Adriatico, al Sud e in Sicilia, nuvoloso o molto nuvoloso in Sardegna, al Nord e al Centro, specie sul settore tirrenico. Probabili precipitazioni a carattere sparso su Toscana e regioni settentrionali, isolate su Umbria, Lazio e Sardegna. Nelle Alpi la neve cadrà solo a quote superiori 1400-1600 metri. Nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a cessare al Nordovest. Le precipitazioni potranno essere più consistenti all’estremo Nordest (Trentino Alto Adige, Prealpi venete e Friuli Venezia Giulia). Temperature ancora miti nonostante una lieve diminuzione al Nord, Toscana e in Sardegna. La zone più calde saranno il Medio-Basso Adriatico, la Calabria e la Sicilia con ancora punte di 25-26 gradi. Venti moderati da sud, localmente forti di Scirocco su Ionio e Adriatico; dalla sera rotazione del vento a Maestrale sulla Sardegna.



LA TENDENZA: ANCORA CONDIZIONI DI VARIABILITA’ E ARIA UN PO’ PIU’ FREDDA IN ARRIVO CON TEMPERATURE PIU’ NORMALI PER IL PERIODO



La seconda parte della settimana sarà ancora all’insegna della variabilità, con qualche intervallo di tempo più stabile. Giovedì schiarite significative su Alpi centro-occidentali e Piemonte; nuvole irregolari sul resto d’Italia con un po’ di instabilità e quindi locali rovesci su Isole, bassa Toscana, Lazio e Appennino, in serata anche sulle regioni del Sud peninsulare. Temperature massime in rialzo su Alpi e Nordovest, in calo altrove. Venti moderati su Puglia, Ionio e Isole. Venerdì residue precipitazioni in attenuazione al Sud, un nuovo peggioramento raggiungerà in giornata gran parte del Nord e della Toscana con precipitazioni irregolari e quota neve in montagna elevata, sopra i 1000-1400 metri. Sabato residuo maltempo nel settore del Medio e Alto Adriatico, tempo migliore altrove con le schiarite più ampie al Nordovest e sul Medio Tirreno. Domenica un po’ instabile lungo l’Appennino e al Sud, soleggiato al Nord e in Toscana. Questa evoluzione mostra ancora incertezze quindi seguiranno aggiornamenti ulteriori.



Nel fine settimana scenderà sull’Italia aria più fredda proveniente dal Nord Europa: le temperature assumeranno così valori tipici di fine inverno da Nord a Sud. Non arriverà però il gelo: si tratterà di un sensibile calo che, andando a interessare temperature di parecchi gradi sopra le medie (soprattutto al Centrosud), riporterà i valori più vicino alle medie del periodo.