Meteo: ancora caldo fuori stagione Nuvole e qualche pioggia da martedì

10:56 - Grazie all'alta pressione, il tempo sarà bello quasi dappertutto nella giornata di lunedì, con poche nuvole e qualche acquazzone isolato soltanto sulla Calabria. In crescita anche le temperature, che saranno dovunque oltre la norma e, in alcune zone della Penisola, soprattutto al Nord, anche superiori di 7-8 gradi. Martedì in arrivo una perturbazione.

Le nuvole, di provenienza atlantica, lambiranno il nostro Paese, portando cielo coperto al Nord, con rovesci e temporali soltanto sulle zone alpine e prealpine e al Nordest. Mercoledì la stessa perturbazione scivolerà sui Balcani, da dove toccherà l’Appennino e le nostre regioni adriatiche: in queste aree quindi aumenteranno le nuvole, accompagnate anche da isolati acquazzoni.



Lunedì di sole su tutto il Paese - Lunedì il tempo sarà in prevalenza soleggiato su tutta l’Italia. Qualche addensamento nuvoloso soltanto all’estremo Sud, in particolare su Basilicata, Calabria e Sicilia sud-orientale. Brevi rovesci o temporali possibili più che altro sull’Appennino calabro-lucano e sulla Calabria settentrionale. Temperature massime in ulteriore leggero aumento (rialzo più marcato al Centrosud e nelle Isole) e valori quasi ovunque compresi fra 18 e 24 gradi ma con punte anche di 25-26 gradi, soprattutto al Nord. Deboli venti di Maestrale al Sud e sulle isole maggiori.



Martedì nuvole al Nord - Martedì aumenteranno le nubi al Nord a partire dal settore alpino e dalle regioni occidentali. Nel resto del Paese ancora prevalenza di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni del Centro. Nelle ore centrali della giornata qualche breve rovescio o temporale interesserà le aree alpine e prealpine del Nordovest. Nel pomeriggio rovesci o temporali sparsi su Alpi e Prealpi centro-orientali in estensione nella serata alla pianura veneta e a quella friulana. Occasionali rovesci tra pomeriggio e sera sulla pianura padana centro-orientale. I venti si manterranno per lo più deboli. Temperature massime in diminuzione al Nordovest e sulle Alpi, stazionarie o in lieve crescita nel resto d’Italia.



Mercoledì peggiora al Centro-sud, giovedì migliora - Mercoledì la stessa perturbazione scivolerà lungo la Penisola, interessando soprattutto il settore adriatico e le zone interne. In particolare, al mattino rovesci tra Romagna e Marche, in trasferimento nel pomeriggio ad Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata: non si esclude qualche locale temporale. Nel pomeriggio isolati rovesci attorno alle Prealpi venete. Nubi sul versante tirrenico della Penisola, sole sul settore alpino centro-occidentali, al Nordovest e sulle isole maggiori. Ventoso sul medio-basso Adriatico e sull’alto Ionio per Maestrale. Temperature massime in calo al Nordest e tra le zone interne e il settore adriatico della Penisola.



Giovedì la perturbazione si allontanerà definitivamente, lasciando gli ultimi annuvolamenti soltanto sul basso Ionio. Qualche addensamento di nubi basse sarà possibile tra le Prealpi e le zone pedemontane del Nord, sereno o poco nuvoloso nel resto dell’Italia. Temperature minime in calo e massime in diminuzione sullo Ionio e in Sicilia. Venerdì possibile lento peggioramento al Nord, a cominciare dalle Alpi.