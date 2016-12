12:51 - Una forte ondata di maltempo, che potrebbe provocare diversi problemi nel Nord Italia, è attesa per il fine settimana. "C'è un'allerta meteo importante - ha detto il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli intervistato da Radio Capital -. I modelli sono da qualche giorno stabilizzati, e ci sono previsioni non buone soprattutto per le regioni del Nord".