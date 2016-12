Meteo, al Nord temporali anche forti Tanto sole al Centrosud e sulle Isole

11:02 - Fino a venerdì, giorno di Ferragosto, l'alta pressione garantirà giornate belle e soleggiate in tutto il Centrosud e sulle Isole. Tempo più instabile invece al Nord tra sole e nuvole e con un po' di temporali sulle zone alpine, con possibili sconfinamenti sulle vicine zone di pianura, specie tra la fine di martedì e la giornata di mercoledì, quando questi temporali potrebbero essere anche di forte intensità.

Martedì al mattino prevalenza di cielo sereno al Centrosud (alcuni annuvolamenti in Toscana), Isole Maggiori, Emilia e Romagna; in generale nuvoloso o molto nuvoloso sul resto d’Italia, con qualche scroscio di pioggia su Alpi. Nel pomeriggio molte nuvole e temporali sparsi sulle Alpi; un po' di nuvole, comunque alternate a sprazzi di sole, anche in Liguria e sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli, in prevalenza sereno invece nel resto d’Italia. In serata fase instabile con alcuni temporali anche sulle pianure di Piemonte, Lombardia e Friuli. Temperature massime in lieve calo al Nord, dove rimarranno in generale comprese tra 26 e 31 gradi ma con punte fio a 32-33 gradi in Emilia; in crescita invece al Sud e in Sicilia, per lo più comprese al Centrosud tra 30 e 36 gradi, ma con punte anche di 37-38 gradi specie in Puglia e Sicilia. Venti di debole intensità.



Mercoledì tempo soleggiato su buona parte del Centro, al Sud e sulle isole; nuvolosità estesa al Nord e nubi in aumento anche su Toscana, nord dell'Umbria. Rovesci e temporali diffusi e localmente intensi sulle regioni più settentrionali, in particolare a ridosso delle Prealpi: al mattino principalmente al Nordovest, nel pomeriggio su Lombardia e Triveneto. Qualche rovescio sparso su Liguria, Toscana settentrionale; nel pomeriggio schiarite e attenuazione dei fenomeni al Nordovest. Venti da deboli a moderati meridionali. Temperature in calo su Nordovest, Alpi, alta Toscana, clima ancora molto caldo altrove.



Si conferma in questi giorni una vera e propria intensa ondata di caldo al Centrosud e sulle Isole: nelle regioni meridionali e nelle Isole toccheremo punte addirittura fino a 37-38 gradi. I maggiori picchi sono previsti in questa prima parte di settimana. L'ondata di calore inizierà ad attenuarsi a partire da giovedì al Centro e da venerdì anche al Sud.



Giovedì prevalenza di tempo soleggiato all'estremo Nordovest, al Sud e nelle Isole. Nuvolosità variabile altrove, con ancora qualche rovescio sparso su regioni di Nordest e, in parte, anche al Centro: specialmente tra zone interne della Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Giornata molto ventosa per venti di Maestrale su Sardegna, basso Tirreno e Canale di Sicilia; venti di Libeccio sul medio-alto Tirreno, venti da Nord sull'Adriatico. Temperature massime in calo su Emilia Romagna, Centro, Sardegna. Il caldo intenso resisterà ancora all'estremo Sud.



Nella giornata di Ferragosto, venerdì, nuova fase instabile su Lombardia e regioni di Nordest. Bel tempo al Centrosud e Isole, con attenuazione del caldo intenso anche al Sud.



Weekend con tempo nel complesso buono, a parte sabato residue condizioni di instabilità al Nordest e nel settore del medio Adriatico. Caldo ovunque nella norma. Domenica tempo bello su quasi tutto il Paese.