Mediaset: improvvisa scomparsa di Vincenzo Prochilo

15:52 - E' giunta improvvisa e sconcertante sul mondo Mediaset la notizia della scomparsa di Vincenzo Prochilo, 58 anni, dirigente del gruppo del Biscione in cui ricopriva la carica di direttore degli adempimenti istituzionali. Il decesso è stato dovuto a un malore inatteso, fulmineo che lo ha colpito intorno alle 18 di venerdì pomeriggio.



Paolo Liguori e l'intera redazione di Tgcom si stringono intorno alla moglie e ai figli in questo momento di dolore, ricordando a tutti il grande e affettuoso contributo che Prochilo ha dato in questi anni al lavoro di tutti noi e all'azienda. Con lui, perdiamo un caro amico e prezioso collega.