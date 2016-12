11 aprile 2014 Maugeri, Formigoni: "Non ho 49 milioni" "Candidato alle Europee? Sono disponibile" Il senatore di Ncd pensa all'Europarlamento e smentisce la notizia del milionario sequestro disposto nei suoi confronti: "Stampa tratta in inganno da Procura" Tweet google 0 Invia ad un amico

19:57 - "I 49 milioni che sarebbero stati sequestrati a me, non li hanno sequestrati perché non li ho. Sono solidale con la stampa, indotta in errore da una comunicazione ambigua della Procura di Milano". Roberto Formigoni smentisce la notizia del milionario sequestro di beni disposto nei suoi confronti per il caso Maugeri. Il senatore di Ncd non esclude poi l'ipotesi di una candidatura alle Europee: "Sono disponibile, decideremo".

"Questi 49 milioni devono o dovranno essere sequestrati a una serie di soggetti: si parla di tale signor Maugeri, tale signor Mazzali, Daccò, Simone... e si dice che 25 milioni sono già stati sequestrati", prosegue l'ex governatore della regione Lombardia, rinviato a giudizio per l'inchiesta sulla fondazione pavese.



Poi Formigoni attacca frontalmente la Procura: "Anche i magistrati riconoscono che non ho intascato un euro ed è per questo che devono arrampicarsi sugli specchi e inventare le famose presunte utilità".



"Formigoni - ha concluso il parlamentare parlando di sè in terza persona - è una sorta di Re Mida al contrario. Basta che trascorra un weekend in una casa in Sardegna e la casa diventa sua. O basta che trascorra un weekend in barca e la barca diventa sua".