22:22 - "Sono fiducioso nell'operato della magistratura e sono sicuro che riuscirò a dimostrare la mia innocenza". Lo ha detto Amedeo Matacena tramite il suo legale. "Sono fortemente amareggiato - ha aggiunto Matacena da Dubai - per quanto è accaduto, a Claudio Scajola mi lega un rapporto di amicizia sin dal 1994, quando sono stato eletto deputato per la prima volta". "Ora - ha detto - sono molto turbato per le notizie che leggo".