Maltempo fino a venerdì al Centro Nel weekend sole su tutta la Penisola

10:39 - Il maltempo non darà tregua all'Italia centrale fino a venerdì, a causa della perturbazione numero due di settembre. Nel fine settimana, invece, la situazione migliorerà ovunque. "Il vortice di bassa pressione - spiega il meteorologo Daniele Izzo - persisterà in prossimità della nostra Penisola per qualche giorno, causando temporanee fasi temporalesche, specialmente sulle regioni centrali. Già nel fine settimana, comunque, gli effetti saranno marginali".

Giovedì al mattino rovesci e temporali interesseranno Cuneese, Savonese, Venezie, Emilia Romagna, gran parte del Centro eccetto Abruzzo e Molise, la Campania e la Puglia meridionale. Nel corso del pomeriggio ancora tempo instabile: rovesci e temporali coinvolgeranno il Nordest, soprattutto tra i rilievi e le zone pedemontane, il Centro e, in forma più localizzata, il Sud, la Sicilia e la Sardegna nord-occidentale. Sulle regioni centrali saranno possibili episodi di forte intensità. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime inferiori alla media al Centronord. Ventoso per Bora su alto Adriatico, Scirocco sul basso Adriatico, venti occidentali sui restanti bacini centro-meridionali.



Venerdì ancora tempo instabile - Venerdì al mattino piogge sparse e qualche rovescio tra basso Piemonte, Liguria e alta Toscana. Nubi variabili altrove con qualche fenomeno isolato su Alpi orientali, Campania e Cosentino. Nel pomeriggio schiarite su estremo Nordovest, Sardegna e sud Sicilia, migliora sull'alta Toscana, rovesci o temporali, localmente anche forti, nel resto del Centro, instabile al Nordest, qualche breve rovescio isolato anche su Appennino meridionale e Puglia settentrionale. In serata i rovesci si concentreranno tra il basso Lazio e il medio Adriatico. Temperature massime in lieve calo su Alpi, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale; stabili o in lieve rialzo altrove. Venti moderati su Liguria ed Isole.



La situazione nel fine settimana - Dopo questa lunga fase instabile, nel weekend si verificherà un graduale miglioramento del tempo. Sabato avremo dunque gli ultimi episodi di instabilità su Alpi e Prealpi orientali, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia. Tempo in prevalenza soleggiato nel resto del Centronord e sulle Isole. Un po' ventoso per Maestrale su Penisola e Sicilia. Temperature massime in aumento in gran parte del Centronord, senza grandi variazioni nel resto del Paese. Domenica tempo nel complesso buono. Ancora annuvolamenti sparsi all'estremo Nordest, lungo la dorsale appenninica e all'estremo Sud con locali e brevi rovesci nel pomeriggio sui rilievi di Veneto e Friuli. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento al Centronord: i valori risulteranno così in linea con le medie, in alcuni casi leggermente sopra. Il clima sarà dunque decisamente gradevole, tipico di fine estate.