Maltempo, è allerta al centronord Previsti temporali e violente piogge

18:36 - Una perturbazione atlantica in arrivo dalla Francia sta per portare condizioni di forte maltempo soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. La Protezione civile ha emesso quindi un avviso di condizioni meteo avverse. Previste dalle prime ore di venerdì precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporalesco a partire da Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Sardegna, in estensione poi su Veneto, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise.

Questi fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Dalla mattinata di venerdì attesi, inoltre, venti da forti a burrasca nord-occidentali sulla Sardegna, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.



Sulla base di queste previsioni è stata quindi valutata per venerdì criticità arancione per rischio idraulico sul Veneto meridionale e per rischio idrogeologico sull'Oltrepò Pavese in Lombardia e su gran parte della Sardegna, mentre la criticità sarà gialla su quasi tutto il territorio nazionale ad esclusione di Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, alcune zone alpine di Piemonte e Lombardia, Calabria e Sicilia orientale.