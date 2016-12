22 luglio 2014 Maltempo, disagi a Roma e Napoli

19:06 - Una violenta ondata di maltempo si sta abbattendo sull'Italia centromeridionale. A Roma, dove in mattinata si è registrata anche una grandinata, sono numerose le strade chiuse e allagate, con traffico in tilt e incidenti soprattutto nella zona Sud. In provincia di Lucca esondato il torrente Freddana: circa cento persone sono isolate. Temporali e forti disagi anche a Napoli, nel Casertano e a Taranto.

In Toscana centri rimasti isolati - Le città isolate: nel comune di Lucca, la frazione di Torre (circa 30 persone), nel territorio di Camaiore la frazione di Orbicciano (altre 30 persone), nel comune di Pescagli quella di Monsagrati Alto (completamente isolata), di Torcigliano Alto (circa 15 persone) e Pino di Sopra (altre 15 persone circa). La riapertura delle strade è prevista nell'arco di questo pomeriggio. L'esondazione del torrente ha provocato allagamenti anche di abitazioni nelle frazioni di Mutigliano, San Martino in Freddana, Torre, Ponte del Giglio, Cappella nei comuni di Lucca, Camaiore e Pescaglia. Ancora per quanto riguarda la viabilità, la strada provinciale 1 Lucca-Camaiore, ricorda la Regione, è chiusa per due frane mentre la provinciale 25 del Morionese è stata riaperta alle 11 dopo la chiusura per allagamento causato dal Rio Isobella. Su tutti gli interventi sono in corso lavori di somma urgenza coordinati dalla Provincia e dai Comuni interessati.



Sottopassaggi allagati e traffico in tilt a Roma - Situazione di disagio soprattutto per un sottovia allagato nella zona di via Cristoforo Colombo a Roma dove chi era in moto e motorini si è ritrovato le gambe immerse nell'acqua, così come le auto che hanno guadato il punto, non senza difficoltà. Per effetto dell'allagamento di questo sottovia in via Cilicia, che passa sotto via Cristoforo Colombo, è stata chiusa temporaneamente viale Marco Polo, in direzione San Giovanni, una strada di grande flusso di traffico, con conseguente caos. Nella stessa zona altre strade allagate e chiuse al traffico e semafori in tilt. Oltre alla pioggia, traffico rallentato anche per un incidente avvenuto in una galleria sulla Tangenziale Est. Ingorghi anche in centro e sul vari tratti del Lungotevere.



Vigili del fuoco al lavoro a Napoli - I vigili del fuoco sono al lavoro per rispondere alle richieste che riguardano perlopiù scantinati invasi da acqua piovana e strade allagate nella zona ad est di Napoli, nei pressi del Centro Direzionale. Difficoltà si registrano anche nel Casertano. La Sala operativa della protezione civile regionale sta monitorando la situazione e non si registrano particolari criticità. Piogge e temporali, localmente anche di forte intensità, sono previsti anche nelle prossime ore.



Allagati sottopassaggi e scuole a Grottammare - Le piogge particolarmente violente della notte scorsa, accompagnate da raffiche di vento derivanti dalla coda di una tromba marina avvistata al largo della costa, hanno mandato in tilt il centro di Grottammare: si sono verificati allagamenti di sottopassaggi ferroviari, garage e negozi. In queste ore il gruppo di Protezione civile e una squadra di operai comunali stanno liberando dall'acqua la mensa della Scuola Speranza, in centro. L'allagamento dei sottopassaggi ferroviari di via Leopardi, via Laureati e viale Ballestra ha portato alla chiusura temporanea di alcuni tratti del lungomare centro al fine di ripristinare la circolazione, deviata sulla ss16. Bloccate anche alcune vie del centro: allagato corso Mazzini, dove l'acqua è entrata nei negozi sul viale pedonale; allagati garage e vani ascensore dove stanno intervenendo i vigili del fuoco. Per quanto riguarda le strade interne, tanto fango si è riversato sulla Sp Valtesino e scivolamenti di terreno si sono verificati in contrada Monti (tra il paese alto e la Sp Cuprense).