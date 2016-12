23:19 - Continua l'emergenza maltempo sull'Italia. In Liguria un uomo è disperso a Genova dopo essere stato travolto da un torrente, a Nervi due villette evacuate per uno smottamento, mentre la frana che ha investito un treno venerdì ad Andora spinge il convoglio verso il mare. In Emilia alcune famiglie sono state evacuate nel Modenese. In Toscana frazioni isolate in provincia di Lucca. Allarme valanghe in montagna.