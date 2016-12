Maltempo, allagamenti nel Padovano

20:36 - La pioggia che cade in Veneto da ormai 24 ore sta rendendo la situazione estremamente critica. L'area più colpita è la bassa Padovana, dove gli allagamenti riguardano migliaia di ettari agricoli. La Protezione Civile ha dichiarato lo stato di allerta per l'area estense e quella di Monselice. Preoccupano i livelli dei corsi d'acqua: a Solesino il Fratta Gorzone ha raggiunto i livelli di guardia e ora è sorvegliato speciale per rischio esondazione.