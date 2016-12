14:30 - Due famiglie residenti nella zona fra Trasanni e Gallo di Petriano, vicino a Urbino, hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni in seguito alle bombe d'acqua che hanno colpito la zona causando smottamenti. Disagi a causa del maltempo anche in provincia di Ancona: il fiume Cesano è esondato e sono stati chiusi i caselli in entrata e in uscita dell'autostrada A14 a Senigallia.