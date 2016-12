Los Roques, l'incidente aereo del 2008: parlano le mamme dei due sposini

12:04 - Sono passati sei anni dall'incidente aereo in cui i loro figli, Stefano e Fabiola appena sposati e in viaggio di nozze, precipitarono a Los Roques, a 7 chilometri dall'arcipelago venezuelano. Era il 4 gennaio del 2008. Ora il relitto è stato ritrovato a 900 metri di profondità. Ancora a bordo, 13 persone. 8 di loro italiani. Solo il corpo del copilota è stato recuperato. Queste mamme nell'anniversario della sciagura aerea chiedono che i corpi dei loro figli vengano riportati a casa per un funerale, per poter essere sepolti e avere un luogo in cui pregare per loro.