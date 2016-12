8 giugno 2014 Lei scivola nel torrente, lui cerca di salvarla: fidanzati annegati nel Bellunese L'allarme è stato dato da un 15enne che ha scorto uno dei due corpi in acqua Tweet google 0 Invia ad un amico

12:08 - Due giovani di Belluno, Alberto Orsan e la fidanzata Laura Losso, entrambi di 27 anni, sono morti annegati nel torrente Ardo, nel Bellunese. Secondo una prima ipotesi i due stavano probabilmente cercando di attraversare il fiume quando sono stati travolti dalla corrente. Non è escluso che uno dei due sia scivolato e l'altro abbia cercato inutilmente di soccorrerlo.

I corpi sono stati recuperati nella serata di sabato dalle squadre del Soccorso alpino di Belluno, intervenute sul posto assieme ai carabinieri e alla polizia.



L'allarme era stato dato da un quindicenne che durante una passeggiata aveva scorto un corpo in una vasca del torrente. Accanto c'era un cane che abbaiava. Sul posto quindi si è recata una squadra del Soccorso alpino bellunese che in località Corontola, tra Sopracroda e Bolzano Bellunese ha trovato il corpo del giovane ormai privo di vita. Una trentina di metri più in basso, però, nell'acqua, c'era un secondo corpo, stavolta di una ragazza. I due giovani non avevano documenti con sé e solo nella tarda serata, grazie anche a un microchip del cane, si è potuti risalire alla loro identità poi confermata dai familiari.