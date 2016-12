Lecce, auto contro casa: due morti

12:55 - Due giovani sono morti ed altri due sono rimasti feriti in modo grave in un incidente stradale avvenuto all'alba a Surbo (Lecce). Per cause in corso di accertamento, l'automobile sulla quale si trovavano i quattro giovani, una Bmw station wagon D, si è schiantata contro un'abitazione sfondando la porta di ingresso. L'impatto, avvenuto sembra a causa dell'alta velocità, è stato violento e due delle persone a bordo sono morte sul colpo.