19:50 - Palermo e Roma nella Top 10 delle città più trafficate al mondo, assieme a megalopoli come Mosca, San Paolo, Rio de Janeiro, Mexico City e Los Angeles. È l’impietosa classifica delle città più trafficate stilata da TomTom sui flussi automobilistici in oltre 200 aree di tutto il mondo.



A livello nazionale queste sono le dieci città italiane dove guidare è un'esperienza da incubo: 1. Palermo; 2. Roma; 3. Napoli; 4. Milano; 5. Catania; 6. Bari; 7. Genova; 8. Torino; 9. Bologna; 10. Firenze.



Palermo, con un indice di congestionamento pari a 39% (ovvero ci vuole il 39% di tempo in più per percorrere un tratto di strada trafficato rispetto al tempo che verrebbe impiegato in una situazione di traffico regolare), è terza assoluta in Europa, lasciandosi davanti solo Mosca e Istanbul. Ogni ora, nel capoluogo siciliano si perdono ben 37 minuti, e in un anno il pendolare palermitano spende ben 87 ore della sua vita in coda. Nel corso del 2013 il giorno peggiore per mettersi al volante è stato l’11 ottobre.



Per quanto riguarda Roma, seconda classificata, l’indice di congestionamento è pari al 37% (26% per i tratti autostradali mentre sulle strade urbane raggiunge il 41%). I giorni peggiori per gli automobilisti durante la settimana sono il lunedì mattina e il venerdì sera (mentre i migliori sono il venerdì mattina e il lunedì sera), e in assoluto il giorno più trafficato dell’anno nel corso del 2013 è stato il 20 dicembre.



In terza posizione troviamo Napoli, che con un indice del 28% sorpassa Milano. Un vero annus horribilis per il capoluogo campano, che passa dal 22° al 14° posto a livello europeo, peggiorando in tutti gli indici del report TomTom.



Perde una posizione e migliora quindi la sua performance Milano, che guadagna il 4° posto, avendo ridotto di 4 ore l’anno il tempo trascorso nel traffico dai suoi pendolari: il capoluogo meneghino ha registrato, negli ultimi tre anni, un trend costantemente positivo che continua anche lungo tutto il corso del 2013, nonostante i cantieri che preannunciano Expo 2015.



Al quinto posto si trova Catania, che esordisce per la prima volta nel TomTom Traffic Index con un indice del 24%.



Le dieci peggiori metropoli europee in fatto di caos stradale sono, in ordine: 1. Mosca; 2. Istanbul; 3. Palermo; 4. Varsavia; 5. Roma; 6. Dublino; 7. Marsiglia; 8. Parigi; 9. Londra; 10. Atene.



A conquistare il primo posto tra le città più trafficate del Vecchio Continente si conferma Mosca, che supera Istanbul di 12 punti percentuali rispetto all’indice di congestionamento delle strade: gli spostamenti in auto sulle pericolosissime strade moscovite, infatti, si allungano in media del 74% rispetto ai momenti in cui le strade sono libere. Non solo: nell’ora di punta della mattina, i tempi di percorrenza aumentano di ben del 111%, e in quella della sera addirittura del 141%.



Insomma, le strade della capitale russa sembrano essere occupate da auto perennemente in coda, dove i pendolari spendono ogni anno 128 ore della loro vita. Secondo posto per Istanbul, dove i tempi medi di percorrenza si dilatano del 62%, che arriva all’82% nel picco mattutino e al 127% in quello del rientro serale. Al quarto posto, dopo Palermo, si trova Varsavia, ma con percentuali decisamente più umane: 39% di indice di traffico medio, 23 punti in meno di Istanbul e 35 in meno della capitale russa.



L'indagine si basa sul TomTom Traffic Index, l’indice basato sul rilevamento dei dati di percorrenza reali, misurati lungo l’arco dell’intera giornata su tutto il network stradale comprendente strade urbane ed extraurbane di 180 città in tutto il mondo (di cui 60 in Europa), rivela la percentuale di congestionamento delle diverse città contando su più di 10 trilioni di misurazioni, e registrando una crescita quotidiana pari a 5 miliardi di misurazioni.