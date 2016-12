00:43 - Un'imbarcazione in difficoltà, con a bordo circa 50 immigrati, è stata soccorsa dagli uomini della Guardia costiera undici miglia a sud di Lampedusa. I migranti sono stati imbarcati sulla nave Etna, sulla quale si trovavano già altri profughi soccorsi nelle ultime ore nel Canale di Sicilia. In tutto, gli immigrati tratti in salvo sono oltre 280. La nave è attesa all'alba nel porto di Catania.