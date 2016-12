La zia di "Ignoto 1": "Non sappiamo nulla ma pensiamo ai Gambirasio"

18:12 - "Nessuno di noi sa nulla, ma pensiamo sempre alla famiglia di Yara". Parla per la prima volta, in esclusiva a Tgcom24, Vittoria Guerinoni, la sorella del padre di "Ignoto 1", il killer di Yara Gambirasio. ll confronto del DNA ha confermato un'indiscrezione trapelata lo scorso ottobre e che toglie ogni dubbio agli inquirenti che, da tre anni e mezzo, indagano sull'omicidio della tredicenne di Brembate Sopra rapita il 26 novembre 2010 e trovata senza vita tre mesi più tardi in un campo di Chignolo d'Isola.

La certezza della paternità di Giuseppe Guerinoni si accompagna però all'impossibilità, per il momento, di stabilire l'identità dell'assassino di Yara: gli inquirenti continuano a non sapere chi possa essere, pur essendo in possesso del suo profilo genetico, quello che ha appunto consentito di accertare la relazione padre-figlio. Il DNA del killer era stato ritenuto da sempre altamente indiziario, visto che era stato ricavato da una traccia di sangue ritrovata sui vestiti di Yara: quasi certamente l'assassino si era ferito con un coltellino tentando di tagliare gli slip alla tredicenne.