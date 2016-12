La scuola è sede di seggio, le piante dei bimbi a rischio: agenti rispondono all's.o.s.

13:15 - Impegnati nel servizio ad un seggio elettorale di una scuola veronese, gli agenti si sono trovati ad "assolvere" un altro compito, quello di innaffiare delle piantine come richiesto dagli scolari in un biglietto affisso alla lavagna.



I due poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico quando sono arrivati, sabato scorso, alla scuola elementare "Calabrese" di San Vito al Mantico di Bussolengo, per il servizio di sorveglianza ai seggi, hanno trovato un foglio appeso sulla lavagna dagli alunni, che di giorno occupano quell'aula, i bambini della prima C.



"Cari carabinieri - era scritto nel biglietto fatto dagli alunni, convinti che dovessero arrivare i militari dell'Arma - che dormite qui, potete dare da bere alle piante di zucca che abbiamo piantato fuori, vicino alle scale. Grazie". I ragazzi erano infatti preoccupati per le piantine di zucca che avevano piantato sui davanzali e speravano che qualcuno, durante il periodo di chiusura della scuola, se ne sarebbe occupato. Un fuori programma gradito dagli agenti, rimasti sino domenica notte, che si sono presi cura delle piantine, facendole trovare in piena forma agli alunni al loro rientro. A loro volta, prima di rientrare in questura, gli agenti hanno lasciato un biglietto: "Siamo poliziotti ma abbiamo dato l'acqua lo stesso. Ciao".