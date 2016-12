3 aprile 2014 La Regina a Roma, i fotomontaggi nei posti squallidi della capitale Il noto blog "Roma fa schifo" approfitta della visita di sua Maestà per riportare l'attenzione sul degrado della capitale Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:12 - Il sindaco Marino lancia l'allarme rifiuti : "Roma sarà invasa dalla monnezza". Ma il degrado della capitale è un argomento ormai quotidiano sui blog capitolini. Su tutti spicca il sito " Roma fa schifo ", sempre attenta a questi argomenti. E come non approfittare della visita della Regina Elisabetta per riportare agli onori della cronaca anche le situazioni di degrado della città? Bastano un po' di ironia, i social network e photoshop ed ecco che sua Maestà viene immortalata nei posti più infami di Roma.