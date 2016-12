La primavera al Nord non durerà: nel weekend piogge, torna il freddo

11:22 - Nei prossimi giorni si farà vedere il duplice volto di marzo, notoriamente "pazzerello". "Mentre in molte zone del Paese si continuerà a godere di un clima da primavera inoltrata - spiega il meteorologo Lorenzo Danieli - in altre la nebbia ricorderà che l'inverno non è ancora finito". E da venerdì si faranno sentire i primi effetti delle correnti atlantiche che nel fine settimana riporteranno le piogge al Nord e in parte del Centro.

Le previsioni per martedì - Tempo stabile e in prevalenza soleggiato, ma con nebbie presenti a inizio giornata al Centronord, più fitte sulla Pianura Padana orientale e nelle valli di Umbria, Toscana e Lazio. Nel corso della mattinata queste nebbie si diraderanno. Cielo nuvoloso per strati anche compatti sulla Liguria; in mattinata strati di nubi basse anche in Campania. Verso sera tendenza a un aumento della nuvolosità in tutto il Nord. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori in generale sopra la media con punte dai 20 ai 25 gradi nelle aree più soleggiate; massime in leggero calo soltanto al Nordovest.



Lo smog persiste - Nelle prossime ore si registreranno ancora livelli di smog decisamente elevati, specialmente nelle grandi città e in Pianura Padana. Le variabili meteorologiche sono infatti di fondamentale importanza rispetto ai livelli di inquinamento presenti. Sia la persistenza di questa vasta area di alta pressione sia la ventilazione, in molte zone piuttosto debole, favoriscono l'accumulo delle sostanze inquinanti nei bassi strati soprattutto nelle grandi zone urbane e in Pianura Padana. L'alta pressione crea una stabilità atmosferica che con il passare dei giorni porta all'accumulo nei bassi strati dell'atmosfera degli inquinanti atmosferici. All'alta pressione sono associati venti di debole intensità che non favoriscono il rimescolamento dell'aria e la diluizione della concentrazione degli inquinanti. Nelle ore più fredde di queste giornate poi, con cielo sereno, avviene l'inversione termica: anche questo fenomeno ostacola il rimescolamento dell'aria nei bassi strati. Questa situazione non riguarda solo il nostro Paese ma anche molte città europee. A Parigi, per esempio, a causa degli elevati livelli delle polveri sottili, ieri erano in vigore le targhe alterne (cosa che non accadeva dal 1997).



Le previsioni per mercoledì - Al Centronord qualche annuvolamento nelle prime ore della giornata costituito prevalentemente da nuvolosità bassa. Nel corso del pomeriggio prevarranno le schiarite su tutte le regioni, ancora bel tempo al Sud e sulle Isole. Al mattino locali nebbie in qualche vallata del Centro. Venti deboli ovunque. Temperature senza grandi variazioni: valori su livelli sempre primaverili e superiori alla media stagionale.



La tendenza: torna il freddo - Giovedì tempo nel complesso ancora discreto, anche se non in tutte le regioni soleggiato. In particolare, al Nord nubi soprattutto in Pianura Padana, dove al mattino potrebbe ancora presentarsi qualche nebbia (la zona più colpita sarà, ancora una volta, il Nordest). Al Centrosud cielo in prevalenza poco nuvoloso con zone di sereno più ampie al Sud e in Sicilia. In Sardegna e nelle zone interne del Centro qualche annuvolamento sparso e, al mattino, anche qualche nebbia.



Venerdì tendenza ad aumento della nuvolosità al Centronord seppure ancora con qualche schiarita. Non si escludono locali precipitazioni nella seconda parte della giornata attorno all'Appennino centro-settentrionale e lungo la fascia prealpina del Nordovest. Tempo invece migliore al Sud, salvo qualche annuvolamento pomeridiano attorno all'Appennino.



Nel fine settimana si prevede un peggioramento del tempo a causa dell'arrivo di una nuova perturbazione atlantica, la cui esatta traiettoria è ancora da valutare. Ad oggi, si ritiene che le regioni maggiormente coinvolte da questo peggioramento saranno quelle settentrionali, con precipitazioni sia sabato che domenica. Le precipitazioni più intense e diffuse si avranno però nella giornata di domenica, quando potrebbero venire coinvolte anche le regioni centrali tirreniche e la Sardegna. Questa perturbazione sarà accompagnata da aria fredda: registreremo dunque un sensibile calo delle temperature, soprattutto al Nord, dove tornerà anche la neve sulle Alpi sopra 1200-1300 metri. Nell'arco di una settimana, da domenica scorsa a domenica prossima, il calo termico sulle regioni settentrionali potrà essere anche di una decina di gradi (in alcuni casi, come al Nordovest, addirittura maggiore). Al momento sembra che quest'aria fredda possa riversarsi su tutto il Paese all'inizio della prossima settimana, portando le temperature anche sotto le medie stagionali.