La moglie: "Scajola è galantuomo"

19:56 - "Claudio Scajola è un galantuomo, con una grande testa e un grande cuore". Lo ha affermato Maria Teresa Scajola in riferimento all'inchiesta giudiziaria della Dda di Reggio Calabria che ha portato all'arrestato dell'ex ministro. La signora era rimasta in silenzio dal giorno dell'incarcerazione del marito per aver favorito la latitanza dell'imprenditore Amedeo Matacena, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa.