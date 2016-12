La modella picchiata: "Torno a sognare, voglio andare a Miss Italia"

15:39 - E' tornata a sognare Rosaria Aprea, la modella napoletana picchiata brutalmente dall'ex fidanzato condannato ad otto anni di reclusione. La ragazza parteciperà alle preselezioni di Miss Italia:"Torno a sfilare perché il mio sogno non poteva finire così per una persona folle che mi ha distrutto la vita" le parole della modella, che ha poi aggiunto: "Ho trovato il coraggio di sfilare con la cicatrice, è bruttissima per il momento ce l'ho e sfilerò così. Voglio portare avanti il mio sogno".

Non dimentica Rosaria tutto quello che ha subito ricordando a tutte le ragazze cosa non devono mai lasciarsi fare dagli uomini: "Non permettete mai a nessuno di usare la violenza su di voi".