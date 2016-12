10 giugno 2014 La bolla africana non lascia la Penisola

11:26 - Caldo e afa non danno tregua. Fino a venerdì la bolla africana che sta facendo soffocare gli italiani occuperà stabilmente la Penisola garantendo tempo bello e soleggiato con temperature molto alte. Nel weekend, però, tutto cambierà: aumenterà l'instabilità e le temperature scenderanno anche di otto gradi. Temporali in arrivo, a partire da sabato, soprattutto al Centronord.

Un martedì (quasi) senza nuvole - Splende il sole praticamente su tutta l'Italia. Nel pomeriggio qualche nube sui rilievi montuosi, con la possibilità di brevi e isolati temporali di calore sulle Alpi, sui rilievi del basso Lazio, sull’Appennino meridionale e sui rilievi della Sicilia.



Nessuna variazione per quanto riguarda le temperature, ma il caldo si avvertirà ancora di più per l'aumento dell'umidità nelle pianure del Nord e nelle valli del Centro.



Anche mercoledì all'insegna della stabilità - Soleggiata e calda anche la giornata di mercoledì. Tra pomeriggio e sera, possibili temporali di calore sulle Alpi, sui rilievi del basso Lazio, sull’Appennino meridionale e sui rilievi della Sicilia. Venti per lo più deboli.



Zero termico a 4mila metri - L’alta pressione, che attualmente si estende dall’entroterra algerino, dove lunedì sono stati raggiunti i 45 gradi, fino al Mare del Nord, tenderà poi a spostarsi verso Est, puntando a metà settimana verso il Mar Baltico e la Finlandia. Questa struttura raggiungerà quindi dimensioni notevoli: quasi 4mila chilometri.



Per avere un’idea delle caratteristiche termiche della massa d’aria basta questo dato: lo zero termico (altitudine alla quale in libera atmosfera l’aria raggiunge gli zero gradi) sarà intorno, o anche superiore, ai 4000 metri.



Tutto cambia nel weekend - Se giovedì non avverranno particolari cambiamenti, venerdì lo scenario muterà. Al Nord inizierà ad aumentare la nuvolosità e le temperature caleranno di qualche grado.



La vera e propria svolta è attesa per sabato, quando nuclei di aria più fresca in arrivo dal Nord Europa raggiungeranno l’Italia, portando temporali sparsi al Centronord con fenomeni che, specialmente domenica, si intensificheranno sulle regioni centrali, per poi spostarsi al Sud nella prima parte della prossima settimana.



Per quanto riguarda le temperature, registreremo un netto calo sabato al Centronord e, in seguito, da lunedì della prossima settimana, anche al Sud e in Sicilia: si tratterà di una diminuzione nell’ordine anche dei 6-8 gradi.